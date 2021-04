Le foyer des étudiants de la Colline Saint-Serge a rouvert ses portes

Sur le site de la Colline Saint-Serge, à Paris, le foyer des étudiants a rouvert ses portes pour la rentrée universitaire 2020-2021. 10 chambres sont disponibles et prêtes à accueillir des étudiants en Théologie, mais aussi des personnes voulant passer une année à Paris, et désireuses de loger sur la Colline, près de l’église Saint-Serge. Un peu d’histoire : des émigrés russes, chassés de leur pays par la Révolution bolchevique, acquièrent la Colline en 1924, il y a bientôt cent ans. Leur objectif est d’ouvrir un lieu de culte orthodoxe ainsi qu’une école de théologie. Ces émigrés, qui ont tout perdu, ont conscience de leur patrimoine spirituel et désirent le faire fructifier dans le Paris des années vingt. L’ancienne église luthérienne est remaniée pour être transformée en église russe traditionnelle, avec ses flèches et ses escaliers de bois. L’aménagement intérieur –fresques murales, icônes, mobilier liturgique…– est confié à l’artiste russe Dmitri Stelletsky (1875-1947) qui y crée un décor unique, inspiré du style russe du XVIe siècle. Les pièces situées sous l’église deviennent des salles de cours et des dortoirs pour les étudiants. Attirant les plus grands noms de l’intelligentsia russe en exil (Boulgakov, Florovsky, Afanassieff…), l’Institut Saint-Serge devient rapidement un centre théologique d’excellence, au rayonnement mondial, et donne naissance à une pléiade de penseurs aujourd’hui connue sous le nom d’« école de Paris ». Les locaux ont vieilli et le foyer des étudiants, construit dans les années 70, avait dû être fermé, avant restauration. Le toit-terrasse est maintenant rénové, et isolé. Le réfectoire a été rénové ainsi que 10 chambres au premier étage. Les chambres sont désormais mises en location. Le foyer est relié à la fibre, avec wi-fi disponible au réfectoire et à l’étage. Les personnes intéressées peuvent contacter sur site père Anatole, qui pourra les mettre en rapport avec l’agence immobilière chargée de la location.

Si vous êtes intéressé par une chambre : Colline Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 Paris – France

Email : le père Anatole : anatolenegruta@yahoo.fr Ou sisp.saintserge@gmail.com