Le gouvernement suisse aidera les projets de plusieurs institutions, dont l’Église orthodoxe grecque, destinés aux enfants réfugiés non accompagnés

Le gouvernement suisse contribuera, à hauteur de CHF 1,1 million, à des projets menés par des organisations d’aide, principalement en faveur des enfants et des adolescents qui vivent dans les camps situés sur les îles grecques de la mer Égée. Cette somme servira également à financer des mesures prises en urgence pour empêcher la propagation du coronavirus dans les structures d’hébergement. La Suisse se prépare à accueillir 22 requérants d’asile mineurs ayant de la famille sur son territoire. Cette information a été confirmée par le vice-ministre des migrations et de l’asyle Georgios Koumoutsakos et le Secrétaire d’État suisse aux migrations, Mario Gattiker. Parmi les organisations d’aide concernées figure l’Église orthodoxe de Grèce. L’accord de coopération avec la section grecque de l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) a été signé par l’archevêque d’Athènes Jérôme.

