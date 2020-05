Le métropolite d’Allemagne Augustin au sujet de la Communion : « Il faut trouver une solution, sinon nous irons devant la Cour Constitutionnelle »

Le métropolite d’Allemagne Augusin (Patriarcat œcuménique) s’est exprimé à la télévision grecque ERT et a parlé de l’interdiction

de la Communion sous sa forme traditionnelle en Allemagne. Le métropolite a souligné que la décision de ne plus donner la Communion aux fidèles n’était pas la sienne, mais celle de l’État qui l’avait interdite. « Ce n’est pas une décision du métropolite Augustin, car nous voudrions qu’ici également nos fidèles puissent communier avec la cuiller, comme en Grèce. Malheureusement, cependant, cela est interdit ici, et je pense qu’au fur et à mesure nous trouverons une possibilité de parler avec l’État et peut-être une certaine compréhension » a déclaré le métropolite. Celui-ci a ajouté que tous devaient comprendre que le diocèse métropolitain suit ce que l’État allemand a dicté. « Pour cette raison, parce qu’ils l’interdisent, j’ai dit que dorénavant seuls les prêtres communieront, et nous verrons si nous pouvons trouver quelque solution avec l’État afin que de communier normalement, comme dans la patrie. Plus de mille ans, nous communions avec la cuiller. Je ne pense pas que ce soit l’affaire d’un État, ou d’un président, ou d’un premier ministre, ou d’un chancelier. Il existe la liberté religieuse… Un moyen doit être trouvé ou alors nous irons devant la Cour constitutionnelle ». En ce qui concerne la façon de donner la Communion, le métropolite a ajouté : « L’Église catholique, comme l’Église protestante, ont d’autres traditions, une autre histoire, elles ont d’autres antécédents, etc. Chez nous, un métropolite ou un évêque ne peut changer notre Tradition. Cela, c’est l’Église qui le fera en tant que telle, non une seule personne. Je n’ai pas le droit de changer ce que tant de centaines d’années nous avons vécu tous ensemble, en Grèce, et non seulement en Grèce, mais en Russie, partout dans le monde orthodoxe ». Il y a plus de 80 paroisses orthodoxes grecques en Allemagne pour 400’000 fidèles.

Source