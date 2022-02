Le métropolite de Kiev Onuphre : « La guerre est un péché grave devant Dieu ! »￼

À la suite de l’aggravation de l’escalade militaire au Donbass, le métropolite Onuphre, primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, a appelé les fidèles à renforcer les prières pour la paix en Ukraine.

« L’Église orthodoxe ukrainienne, de façon conséquente, a soutenu et soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine et appelle ses fidèles à prier pour la paix dans notre État ukrainien et dans le monde entier », a souligné le métropolite Onuphre. « J’appelle les chefs d’État et tous ceux dont cela dépend de ne pas permettre une nouvelle guerre. La guerre est un péché grave devant Dieu », a déclaré le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne.

