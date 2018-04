Le primat de l’Église orthodoxe d’Estonie du Patriarcat de Moscou est décédé le 19 avril 2019 à l’âge de 94 ans. Le métropolite de Tallin et de toute l’Estonie Corneille (dans le monde Viatcheslav Jakobs) est né le 19 juin 1924 à Tallin, dans la famille d’un colonel de l’armée impériale, qui s’est trouvée en Estonie après la révolution. En 1943, il acheva ses études secondaires et servit comme chantre en l’église de la Nativité de la Mère de Dieu à Tallin. Le 19 août 1945, il fut ordonné diacre par l’archevêque de Tallin et d’Estonie Paul (Dmitrovsky). En février 1948, il fut ordonné prêtre par l’évêque de Tallin et d’Estonie Isidore (Bogoïavlensky) et nommé recteur de l’église Sainte-Marie-Madeleine à Haapsalu. En 1951, il acheva les cours du séminaire de Leningrad par correspondance. De 1951 à 1957, il fut membre du clergé du diocèse de Vologda. Le 27 février 1957, il fut arrêté par le KGB de la région de Vologda pour « agitation antisoviétique » (en fait, pour possession de livres à contenu religieux et discussions avec les fidèles). Le 16 mai 1957, il fut condamné par le Tribunal d’instance de Vologda sur la base de l’article 58-10 du code pénal de la République socialiste fédérative de Russie à une peine de dix ans de camp, qu’il effectua en Mordovie (Dubravlag). Le 12 septembre 1960, la Cour suprême a réduit la peine à cinq ans. Sur la décision de la Cour suprême de la République socialiste de Mordovie du 7 septembre 1960, le père Viatcheslav a été libéré plus tôt, sous condition, et le 14 octobre 1988, il a été réhabilité. En novembre 1960, il revint en Estonie et fut nommé recteur de l’église Saint-Jean-Baptiste à Tallin. Le 20 juillet 1990, lors de la première session du Saint-Synode sous la direction du patriarche Alexis II, il fut nommé évêque de Tallin, vicaire patriarcal. Le 21 août 1990, il prononça ses vœux monastiques au monastère de la Dormition de Pskov-Petchersky et reçut le nom de Corneille. Le 6 septembre 1990, il fut élevé au rang d’archimandrite. Le 15 septembre 1990, il fut sacré évêque de Tallin en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva. Le sacre a été célébré par le patriarche de Moscou Alexis II, en concélébration avec le métropolite d’Helsinki Tikhon (Église orthodoxe de Finlande), l’évêque de Tambov et de Mitchourinsk Eugène, l’évêque de Podolsk Victor et l’évêque de Novgorod et Starorousski Léon. En raison de la décision du Saint-Synode du Patriarcat de Moscou d’accorder l’autonomie à l’Église orthodoxe d’Estonie, il est devenu primat de cette Église avec le titre de Tallin et de toute l’Estonie. En 1996, il fut élevé au rang d’archevêque puis, le 6 novembre 2000, au rang de métropolite de Tallin et de toute l’Estonie.

