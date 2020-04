Le métropolite du Monténégro Amphiloque a été conduit au commissariat de police de Podgorica pour y être auditionné

Plusieurs journaux serbes et monténégrins rapportent que le métropolite du Monténégro Amphiloque, a été conduit par la police au commissariat pour y être auditionné, à l’issue de la célébration liturgique dans le monastère Zlatica (banlieue de Podgorica), dont l’église date du Ve siècle et à l’état de ruine. La police accuse le métropolite et les prêtres d’avoir transgressé les mesures interdisant les déplacements à longue distance et en général les dispositions relatives au coronavirus. Au Monténégro, le confinement est en vigueur les week-ends à partir de 11h00 et la semaine à partir du 19h00. L’archiprêtre Gojko Perovic a déclaré à ce sujet : « Les normes selon lesquelles agit la police du Monténégro ne sont pas claires, si du moins elle en a. Alors que dans les autres lieux publics, devant les boulangeries, les marchés et les chantiers, se rassemblent un nombre bien plus important de personnes que devant les églises orthodoxes – car nous, prêtres observons les règlements et n’invitons pas les gens – la police conduit au commissariat le métropolite du Monténégro et du Littoral en raison de l’office à Zlatica, célébré uniquement par les prêtres et les chantres. C’est un acte honteux de la police de Podgorica ». Dans la vidéo enregistrée pendant l’office et mise en ligne sur le site officiel du diocèse métropolitain, on peut voir que les mesures de distanciation sociale étaient respectées. « Cet acte honteux de la police de Podgorica a été commis sous le motif délibérément malveillant de lutte contre le coronavirus, mais n’est rien d’autre qu’un nouveau coup porté à l’Église et à la sainte foi orthodoxe », a déclaré l’évêque de Budimlje-Nikšić Joannice, qui a ajouté que par cet acte « nous sommes tous humiliés et blessés, mais cela ne nous empêchera pas de servir le Dieu vivant, la source de la vérité et de la santé de l’âme et du corps. Nous savons que tous ceux qui humilient l’Église et ses ministres sacrés, seront humiliés par Dieu qui voit tout et juge justement. Nous prions le Seigneur qu’il nous éclaire tous ensemble de la lumière de Sa Résurrection et qu’Il nous unisse tous dans la lutte contre la contamination et plus encore, contre toute haine et mésentente entre frères ».

La direction de la police interrogée par le site Internet CdM a précisé que les personne n’avaient pas été arrêtées mais conduites à un entretien d’information : «La police de Podgorica a enregistré aujourd’hui la présence d’un grand nombre de citoyens et de prêtres sur deux sites devant des sites religieux, effectuant des activités régulières de contrôle de la conformité de l’Autorité nationale de coordination pour les maladies transmissibles afin de prévenir la propagation des coronavirus. Les citoyens et les prêtres sont enregistrés à deux endroits, en face de la cathédrale de la Résurrection-du-Christ à Podgorica et en face du monastère de Zlatica ».

Après une longue audition dans les locaux de la police, le métropolite et les prêtres ont été libérés. Sur la vidéo ci-dessous vous pouvez voir l’intervention de la police monténégrine.

