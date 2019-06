Le métropolite du Monténégro Amphiloque : « Le président Đukanović tente de diriger l’Église »

Le 8 juin, Đukanović, lors d’un meeting de son parti, a accusé l’Église orthodoxe serbe, dont les membres constituent la majorité écrasante des chrétiens du Monténégro, d’entraver les ambitions européennes de la société et de tenter de garder le monopole religieux dans le pays. Précédemment, Đukanović avait déclaré que le pouvoir monténégrin sollicitera, à l’instar de l’Ukraine, l’autocéphalie de « l’Église du Monténégro », qui n’est pas reconnue. « J’ai été abasourdi par ce que j’ai entendu du président monténégrin, qui est l’héritier du pouvoir communiste et qui dit haut et fort qu’il est athée. Il proteste contre l’immixtion de l’Église dans la politique, mais en même temps, il tente d’être le chef de l’Église, de créer son église. C’est la première fois dans l’histoire qu’un athée crée son église » a déclaré le métropolite à la Radio-Télévision serbe. « Je reviens justement de Syrie et du Liban avec notre patriarche. Nous y avons visité l’Église des temps apostoliques, avons parcouru les routes du saint apôtre Paul. Il y a là-bas une concorde entre les chrétiens, malgré leurs différences, et même entre chrétiens et musulmans. Toujours là-bas, les présidents ne se mêlent pas des affaires internes à l’Église. Aussi, je suis étonné par ce que j’ai entendu de la bouche de notre président », a poursuivi le métropolite. Commentant les accusations de Đukanović qui prétend que l’Église orthodoxe serbe soutient l’idée de la « Grande Serbie », le métropolite a déclaré : « Il n’y a aucun lien avec la Grande Serbie ; la métropole du Monténégro lors du référendum [de 2006 sur l’indépendance du Monténégro] – et Monsieur Đukanović le sait – a proclamé qu’elle acceptera l’indépendance si le peuple vote en sa faveur ». Dans une précédente interview à l’agence Tass, le métropolite Amphiloque avait rappelé que le projet de soi-disant « Église du Monténégro » émanait du pouvoir communiste, déjà dans les années 1970-1980 du siècle passé. Le métropolite mentionnait que « l’Église du Monténégro » n’est reconnue par personne, à l’exception des schismatiques ukrainiens : « Le seul qui a reconnu cette « Église du Monténégro » est [Philarète] Denisenko. Maintenant, ils espèrent que Constantinople les reconnaîtra, mais cela est absolument impossible du fait que Dedeić, qui est à la tête de la soi-disant Église du Monténégro, était prêtre du Patriarcat de Constantinople à Rome et a été réduit à l’état laïc en raison de ses délits. Aussi, il ne peut être question d’une telle reconnaissance ».

