Le métropolite du Monténégro Amphiloque : « Nous continuerons les rassemblements jusqu’à ce que la loi impie soit annulée. Nous ne donnerons pas les sanctuaires ! »

Après presque trois mois, alors qu’elles étaient interrompues en raison des mesures du Comité de Coordination pour les maladies infectieuses (NKT) destinées à empêcher la propagation de l’épidémie du coronavirus, des offices d’intercession et des marches de protestation dans la prière ont repris dans plusieurs villes du Monténégro, afin de protester contre l’injustice personnifiée dans la loi discriminatoire sur la liberté religieuse. Ces protestations sont consécutives au vœu prononcé, il y a un an, le 15 juin, lors de l’Assemblée de la Pentecôte à Podgorica, reconfirmé par l’Assemblée en l’honneur de S. Basile d’Ostrog à Nikšić, répété lors de toutes les processions qui s’en sont suivies dans tout le Monténégro jusqu’à atteindre les cieux : « Nous ne donnerons pas nos sanctuaires ! » Conformément à la décision du Conseil épiscopal de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro selon laquelle les processions, dans la prière, continueraient dès le dimanche de tous les Saints, le 14 juin, celles-ci n’ont néanmoins été tenues que dans les villes où elles avaient été déclarées à temps. Là où ce n’était pas le cas et, ce faisant, l’autorisation de la police n’a pas été obtenue, le clergé et le peuple fidèle ont participé à un office d’intercession à la Très sainte Mère de Dieu pour le salut des sanctuaires et l’harmonie fraternelle. Malgré toutes les pressions auxquelles ont été exposés les hiérarques, le métropolite Amphiloque et l’évêque Joannice, les prêtres et les fidèles : convocation à la police, arrestation… jugement et sanction, menaces ouvertes des plus hautes instances, et le tout sous le couvert de la préoccupation pour la santé publique, et enfin la destruction du bâtiment conventuel de S. Basile d’Ostrog ainsi que la persécution d’un prêtre, le peuple ne s’est pas laissé intimider. Il s’est rassemblé en observant les mesures préconisées par le Comité de Coordination pour les maladies infectieuses (NKT) et a proclamé à nouveau, haut et fort : « Nous ne donnerons pas nos sanctuaires ! » Après le retour de la procession devant la cathédrale de Podgorica, le métropolite Amphiloque, dans son adresse au peuple fidèle, a dit qu’il était exigé de lui et de l’archiprêtre Mirčeta Šljivančanin, de « disperser les gens présents à l’église ». Le père Mirčeta pouvait-il accepter cela ? L’Église de Dieu a pour tâche de rassembler tous les hommes et tous les peuples de la terre, de les réconcilier, de les appeler à la concorde, à l’amour, et à l’harmonie. Le père Mirčeta a été appelé à la police. J’ai dit à l’inspecteur que le seul qui doive répondre est moi-même », a déclaré le métropolite. Celui-ci a ajouté qu’il était lui-même le plus responsable pour ce qui se produit lors des processions. « Que l’on m’arrête et que l’on me conduise à la prison de Spuž, ce sera une bonne chose pour moi que de me reposer ! Mais ce n’est pas une bonne chose pour eux, ce n’est pas une bonne chose pour le Monténégro qu’ils continuent la violence, a déclaré le métropolite qui a annoncé la continuation des processions. « Nous continuerons les rassemblements, jusqu’à ce que soit annulée la loi impie », a-t-il souligné. « Ce peuple [monténégrin], pour la première fois, je dirais, depuis soixante-dix ans, est devenu un peuple libre » a dit encore le métropolite. Mentionnant la poursuite des processions la semaine prochaine jusqu’à l’annulation de la loi, le métropolite a conclu : « Nos processions seront poursuivies dans la paix, l’harmonie fraternelle, la liberté et dans l’appel à la réconciliation fraternelle. C’est le sens de ces rassemblements ».

