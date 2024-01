Le métropolite du Monténégro et du Littoral Joannice a rejoint l’association internationale des droits de l’homme « Église contre la xénophobie et la discrimination »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

C’est ce qu’a annoncé le service de presse du diocèse de Tcherkassy de l’Église orthodoxe ukrainienne le 25 janvier 2024. Le hiérarque de l’Église orthodoxe serbe estime qu’il est important de soutenir les croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne et de défendre l’orthodoxie au niveau international. « Nous soutiendrons les croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne et contribuerons par tous les moyens possibles à ce que les croyants d’Ukraine bénéficient d’une protection et