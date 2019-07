Dans une interview à la chaîne TV ukrainienne « Kanal 24 », le métropolite Macaire (Maletitch), de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, a répondu ce qui suit à la question du journaliste sur la raison de la proclamation récente de l’autocéphalie, alors qu’elle aurait pu avoir lieu il y a une dizaine ou une quinzaine d’années : « Il n’y avait pas de soutien du pouvoir. Mais je vous dis ouvertement que le pouvoir n’y est pas intéressé. Par exemple, certains politiciens, comme Porochenko, Timochenko et autres ont parlé de la création d’une seule Église orthodoxe. Mais, croyez-moi, c’était seulement des paroles. Le 14 octobre, le jour de la fête de la Protection de la Mère Dieu, j’ai dit à Porochenko et à tous ceux qui étaient rassemblés sur la place Sainte-Sophie, que la réunification de toutes les Églises en une seule, locale, était une affaire risquée. Parce qu’à ce moment, nous ne savions pas s’il y aurait un Tomos d’autocéphalie ou non. Il y avait beaucoup de partisans de l’Église locale, mais en même temps, beaucoup d’adversaires. C’est pourquoi Porochenko l’a payé aux élections, lorsque les partisans du Patriarcat de Moscou ont voté contre lui ». À la question de l’influence de Porochenko sur la réunification de l’Église d’Ukraine, le métropolite Macaire a répondu : « Pour dire la vérité, sans Porochenko, la réunification des Églises n’aurait pas eu lieu. Mais ce n’est pas seulement le mérite de Porochenko, c’est aussi celui du parlement, des Ukrainiens eux-mêmes, dont 85% soutenaient l’Église indépendante. Mais les diplomates des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne s’intéressaient aussi à l’Église. Pour cette raison, si le patriarche œcuménique n’avait pas vu le soutien des principaux États du monde, il ne l’aurait pas fait. Et alors, ni Porochenko, ni le parlement, ni Philarète, ni moi, n’auraient rien fait ».

