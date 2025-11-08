Le métropolite Nestor, exarque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe, a été relevé de ses fonctions

Le métropolite Nestor, exarque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe, a été relevé de ses fonctions

L’exarque d’Europe occidentale, le métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale, a été relevé de ses fonctions par décision du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille en raison de l’ouverture d’une procédure judiciaire ecclésiastique à son encontre. C’est ce qu’indique le site du patriarcat de Moscou.

« Par disposition de Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, le métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale a été relevé de l’administration de l’exarchat patriarcal d’Europe occidentale, ainsi que des diocèses de Chersonèse, d’Espagne-Portugal et des paroisses du patriarcat de Moscou en Italie, en raison de l’ouverture d’une procédure judiciaire ecclésiastique à son encontre », indique le site.

Le site ne mentionne pas les raisons de cette décision.

Il est précisé que l’administration temporaire des structures canoniques susmentionnées a été confiée au métropolite Marc de Riazan et Mikhaïlovsk.

