Sa Béatitude le métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, a envoyé, le 12 décembre dernier, une lettre à Sa Béatitude le patriarche Jean X d’Antioche, lui offrant son soutien et ses prières au milieu des turbulences et de l’incertitude qui se déroulent en Syrie.« Votre Béatitude, bien-aimé frère et concélébrant des Mystères du Seigneur,Je vous écris pour vous transmettre mes prières ainsi que les prières et la solidarité de

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.