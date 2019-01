Le 41ème anniversaire de l’intronisation du patriarche-catholicos Élie II de toute la Géorgie en 1977, à l’âge de 44 ans, a été commémoré le 25 décembre. Un office solennel en l’honneur de cet anniversaire a eu lieu en la cathédrale de Svetitskhoveli, située dans l’ancienne capitale géorgienne de Mtskheta. Les membres du Saint-Synode de l’Église de Géorgie ont participé à l’office en l’honneur du patriarche Élie, auquel assistaient la présidente Salomé Zurabishvili et le Premier ministre Mamuka Bakhtadze. Dans son discours de félicitations, le Premier ministre géorgien a mentionné les grandes réalisations du Patriarche Élie II. « Je souhaite féliciter tous les orthodoxes – c’est aujourd’hui le 41ème anniversaire de l’intronisation du patriarche de Géorgie », a-t-il déclaré. « Pendant cette période, de très nombreux monastères et églises ont été construits, restaurés et reconstruits. C’est réellement une période de renouveau sans précédent dans l’histoire de la Géorgie. Avec grand respect, je souhaite remercier le patriarche pour sa contribution à la formation de l’État géorgien actuel ». Lorsque le patriarche Élie II a été intronisé, l’Église de Géorgie comptait 15 diocèses et seulement 30 églises en activité, en raison des persécutions communistes. Aujourd’hui, il y a 47 diocèses et environ 2000 paroisses actives et 3000 membres du clergé.

