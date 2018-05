Le Vatican soutient résolument l'unité de l'Église orthodoxe russe, a déclaré le pape François le mercredi 30 mai lors d'une rencontre avec une délégation du patriarcat de Moscou conduite par le métropolite Hilarion de Volokolamsk.

« En votre présence, et tout particulièrement devant vous, mon cher frère, je voudrais souligner une fois de plus que l'Église catholique n'utilisera jamais une approche provoquant des divisions. Nous ne permettrons jamais que cela se produise. Je ne le désire pas. Il n'y a qu'un seul patriarcat en Russie, le vôtre. Et nous n'en aurons pas d'autre », a déclaré le pape jeudi, selon le Département des relations extérieures de l'Église (DREE) du patriarcat de Moscou.

Le pape a également déclaré qu'il considère l'uniatisme comme une voie non acceptable pour parvenir à l'unité de l'Église dans le cadre des relations entre chrétiens orthodoxes et catholiques et est convaincu que le dialogue fraternel est le seul chemin possible pour parvenir à une plus grande unité, a déclaré le patriarcat.

« L'Église catholique, les Églises catholiques ne devraient pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Église orthodoxe russe, pas même pour des raisons politiques. Telle est ma position et celle du Saint-Siège aujourd'hui. Ceux qui agissent différemment n'obéissent pas au Saint-Siège », a déclaré le pape.

Source et Vidéo

