Le patriarche œcuménique Bartholomée a rencontré, le 25 avril, le président turc Recep Tayyip Erdoğan. La rencontre, qui s’est déroulée dans une très bonne atmosphère, en présence du ministre turc des Affaires étrangères Çavuşoğlu, a eu lieu, comme prévu, à 16h30 au palais présidentiel, à Ankara et à duré plus d’une demi-heure. Le patriarche œcuménique, après avoir remercié le président Erdoğan pour tout ce qu’il fait jusqu’à aujourd’hui pour régler les problèmes de la communauté grecque de Turquie et du Patriarcat, a soulevé, oralement et par écrit, les questions qui sont encore en suspens. Le président turc a montré un intérêt particulier pour les problèmes du Patriarcat et de la communauté grecque. Au cours de la rencontre, le président a appelé le directeur général des Fondations, Adnan Ertem, auquel il a donné des instructions pour la conduite des affaires de son ressort. Après son entretien privé avec le président, le patriarche œcuménique a appelé sa suite dans la salle, à savoir le métropolite de Prousse Elpidophore, l’archimandrite Joachim Billis, secrétaire en chef du Saint-Synode, M. Pantéléimon Vigkas, archonte chartophylax de la Grande Église, et Georges Papaliaris, vice-président de l’Association de soutien des communautés roméiques, qu’il a présentés au président.

