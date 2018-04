Le patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople a rencontré des responsables politiques et religieux de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine les 10 et 11 avril. Il a profité de cette occasion pour aborder la question de l'accord de l'Église orthodoxe de Bulgarie visant à aider l'Église macédonienne schismatique à obtenir la reconnaissance canonique et l'autocéphalie, comme l’a indiqué le site de la délégation permanente du Patriarcat œcuménique auprès du Conseil œcuménique des Églises.

L'Église orthodoxe macédonienne, qui s'est constituée par un schisme au sein de l'Église orthodoxe de Serbie, a appelé l'Église orthodoxe de Bulgarie, en novembre 2017, à accepter le rôle d'Église-mère et à intercéder en son nom auprès des autres Églises orthodoxes locales autocéphales en vue de la rétablir dans la communion avec l'Église orthodoxe. L'Église de Bulgarie a décidé le 27 novembre d'aider les Macédoniens, ce qui a aussi suscité de sérieuses réactions de la part des Églises de Serbie et de Grèce.

Le 10 avril, le président Mladen Ivanic de Bosnie-Herzégovine et le président Gjorge Ivanov de Macédoine ont été reçus chaleureusement par le patriarche Bartholomée au siège patriarcal du Phanar à Constantinople. Le primat a également rencontré en privé le président macédonien, son épouse et son fils, diverses personnalités ainsi que l'ambassadeur macédonien à Ankara, discutant de plusieurs sujets et échangeant des cadeaux à l'occasion de la fête de Pâques.

Le lendemain, un groupe de professeurs et d'étudiants du Séminaire théologique saint Clément d'Ochrid de Skopje, en Macédoine, ont été accueillis par le Patriarche œcuménique.

Entre autres choses, Sa Sainteté a abordé le sujet de la récente décision de l'Église orthodoxe de Bulgarie de devenir l'Église-mère de l'Église macédonienne schismatique et de l'aider à retrouver la communion avec l'Église orthodoxe en tant qu'Église locale autocéphale. En faisant cela, il a souligné le rôle historique du Patriarcat de Constantinople en tant qu'Église-mère pour tous les fidèles orthodoxes des Balkans.

"Je vous dis cela parce que je veux être parfaitement honnête avec vous ", a commencé le patriarche, " cette décision de l'Église sœur de Bulgarie était erronée. Cela n'aide pas. Cela complique les choses. L'Église-mère de tous les peuples des Balkans est Constantinople. C'est ce que dit la véritable histoire. Ce dont il est question ici, c'est d'une mère fictive ", a déclaré sans équivoque le patriarche Bartholomée.

Le Saint Synode du Patriarcat œcuménique avait également abordé la question plus tôt, en publiant un communiqué suite à sa session ordinaire, tenue du 7 au 9 février, dans lequel il a déclaré qu'il considère que les actions de l'Église orthodoxe de Bulgarie dans ce domaine ne sont pas conformes aux canons.

"La Bulgarie ne peut pas vous faire accéder à la canonicité, dans les relations normales, avec les autres Églises. Il doit y avoir de la franchise, de l'honnêteté et de la sincérité dans les relations interorthodoxes", a ajouté le patriarche.

Faisant le parallèle avec le Concile de Crète à l'été 2016, Sa Sainteté a parlé des décisions des Églises d'Antioche, de Bulgarie, de Géorgie et de Russie de ne pas y participer, en disant que " ces quatre Églises n’ont pas fait preuve d'honnêteté et de sincérité , puisque nous étions d'accord et que nous avions signé les décisions ensemble", faisant référence à la réunion des primats orthodoxes de janvier 2016 à Chambésy, au cours de laquelle les textes et les règles de fonctionnement du Concile avaient été approuvés.

Après ses commentaires, le patriarche a encouragé les étudiants à visiter Constantinople régulièrement, soulignant encore une fois le rôle historique du Patriarcat œcuménique : "Sachez que nous vous aimons, et venez quand vous voulez dans cette belle ville historique, où se trouve le siège de l'Église-mère, d'où vous, et tous les peuples des Balkans, et la Russie, avez reçu le baptême et la lumière du la foi chrétienne".

Pour sa part, Son Éminence le métropolite Hilarion (Alfeyev) du Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou a souligné l’importance du rôle de l'Église orthodoxe de Serbie en la matière : "Nous sommes convaincus que le règlement de la question de l'Église "macédonienne" doit être résolu dans le cadre canonique, et il est inconcevable de ne pas tenir compte, dans ce processus, du rôle prépondérant de l'Église orthodoxe de Serbie dont "l'Église macédonienne" s'est séparée il y a 50 ans."

