Le patriarche Daniel de Roumanie : « L’éducation chrétienne est une lumière pour la société »

Sa Béatitude Daniel, Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, a adressé ce message aux parents, grands-parents, enseignants et professeurs, à l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025 : « L’éducation chrétienne est une lumière pour la société En ce début d’année scolaire 2024-2025, nous félicitons et bénissons les élèves, les parents, les grands-parents, les enseignants et les professeurs, les exhortant, avec amour paternel, à valoriser et à cultiver l’éducation chrétienne dans la famille, l’église

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.