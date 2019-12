Le patriarche Daniel rend hommage aux héros de la révolution roumaine de décembre 1989 : « Leur sacrifice est le fondement de notre liberté »

« Le 30e anniversaire de la chute du communisme constitue une occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de la liberté au peuple roumain, d’honorer la mémoire de ceux qui ont souffert à l’époque du régime communiste ainsi que celle des héros qui se sont sacrifiés pour la liberté et la dignité du peuple roumain en décembre 1989. Leur commémoration ou leur souvenir dans la prière et la communion spirituelle est un devoir moral de notre part, de celle des Roumains de tous lieux. C’est un acte de reconnaissance et d’estime de leur sacrifice, ainsi que l’expression la plus réelle et profonde du lien d’amour fraternel que nous cultivons avec eux, de l’amour plus fort que la mort du corps et l’opacité de la tombe. Car si nous ne commémorons pas les héros, nous les enterrerons dans notre oubli. Cependant, leur commémoration dans l’espérance de la résurrection et de la vie éternelle est la reconnaissance de leur dignité et l’espoir de leur rendre justice. Ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la dignité du peuple roumain en décembre 1989 étaient en majorité des jeunes. Ceux-ci ont montré non seulement du courage, mais aussi beaucoup de foi, héritée de leurs parents et grand-parents. Beaucoup d’entre eux se sont agenouillés et ont récité le Notre Père, alors qu’il n’était plus permis dans les écoles d’enseigner la religion après l’installation du régime communiste athée en Roumanie. En décembre 1989, les jeunes ont ressenti la présence de Dieu et se sont sacrifiés pour libérer le peuple de l’absurdité de la doctrine politique athée, imposée comme idéologie officielle du communisme athée et oppressif. Aussi, de façon spontanée, les jeunes ont crié dans de nombreux lieux du pays : « Dieu est avec nous ! » ou « Nous mourrons et serons libres ! » Ces jeunes héros, qui se sont sacrifiés pour la foi, la liberté et la dignité du peuple roumain, sont commémorés dans les prières de notre Église, chaque jour, lors de la sainte Liturgie. Ils nous appellent aujourd’hui à ne pas séparer le don de la liberté du don de la foi, de la sainteté de la vie et de la dignité nationale. La commémoration des héros roumains de décembre 1989 nous invite à apprécier encore plus tous ceux qui ont lutté et œuvré pour la liberté et la dignité du peupe roumain, à tout moment, mais avant tout lorsque celui-ci se trouve dans une période où il risque de perdre son identité et son unité. Prions le Sauveur Jésus-Christ pour que le sacrifice de ceux qui ont offert leur vie pour la liberté et la dignité du peuple roumain, en décembre 1989, donnent lieu à une foi plus puissante, à des bonnes œuvres plus nombreuses et à une communion fraternelle plus intensive. Que Dieu nous aide continuellement à unir liberté et responsabilité, démocratie et unité roumaine, dignité nationale et solidarité internationale. Mémoire éternelle aux héros roumains de décembre 1989 !† Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine ».

