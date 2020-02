Le patriarche de Serbie Irénée est arrivé à Amman avec une délégation de l’Église orthodoxe serbe

Le patriarche de Serbie Irénée, avec une délégation de l’Église orthodoxe serbe est arrivé aujourd’hui à Amman, où il a été accueilli, au nom du patriarche de Jérusalem Théophile III par les hiérarques Bénédicte et Christophore, les archimandrites Raphaël, Bénédicte et Athanase, ainsi que par les archiprêtres stavrophoresIrénée, Abraham, Alexis, Pierre, Gérasime et Arsène. Sur l’invitation du patriarche de Jérusalem Théophile, le patriarche de Serbie est venu à Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie, pour la réunion fraternelle des primats des Églises orthodoxes locales. Outre le patriarche Irénée, la délégation de l’Église orthodoxe serbe est constituée du métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque, de l’évêque de Bačka Irénée et de l’évêque de Kruševac David. Accompagnent la délégation l’archiprêtre stavrophoreMilutin Timotijević, recteur du séminaire Saints-Cyrille-et-Méthode de Niš, le protodiacre Damien Bojić, rédacteur en chef des périodiques « Pravoslavlje » et « Teološki Pogledi », le diacre Alexandre Praščević, secrétaire du cabinet du Patriarche de Serbie, et de l’hypodiacre Dejan Nakić, secrétaire particulier du patriarche.

