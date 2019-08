Le 3 août dernier, une délégation de la communauté sainte du Mont Athos, composée des hiéromoines Nicodème du monastère de la Grande Laure, Nicodème du monastère Saint-Paul, et Sisoès du monastère de Xénofon, a rencontré le patriarche œcuménique Bartholomée afin de planifier sa visite au Mont Athos, qui aura lieu du 19 au 22 octobre. Le samedi 19 octobre, le patriarche œcuménique se rendra au monastère de Xénofon, son premier arrêt sur le mont Athos. Dans l’arsanas (petit port auquel seuls les moines ont accès) du monastère aura lieu l’accueil officiel du patriarche œcuménique Bartholomé par l’higoumène, ainsi que les higoumènes et les représentants des 20 saints monastères athonites. Le lendemain, dimanche 20 octobre, le patriarche œcuménique présidera la divine liturgie dans la nouvelle église du monastère, à l’occasion du 200e anniversaire de sa construction. Au cours de sa visite, le patriarche œcuménique se rendra à Karyès, où il vénérera l’icône de la Vierge Marie « Axion Esti », dans l’église de Protaton, et visitera également les monastères de Vatopedi, Pantocrator et les skites de Saint-André (Serai), de Saint-Panteleimon et du prophète Élie.

