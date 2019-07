Selon lui, on ne peut considérer la nouvelle Église ukrainienne comme étant autocéphale pour un certain nombre de raisons dont, en premier lieu, la consécration du saint chrême. Ainsi, conformément au tomos, le droit de consacrer le saint chrême appartient exclusivement au patriarche de Constantinople ce qui, selon Philarète, peut amener certains problèmes parce que « si l’on nous donne pas le saint chrême, cela veut dire que nous n’avons pas le droit de baptiser, de consacrer des églises ». En outre, il a souligné une nouvelle fois que l’appellation de la nouvelle Église ne lui plaisait pas. C’est ainsi, a-t-il affirmé, que le patriarche de Constantinople avait intérêt à appeler celle-ci « Église orthodoxe d’Ukraine » et non « Église orthodoxe ukrainienne » : « L’intérêt d’une telle appellation est grand, parce que cette Église n’a droit d’exercer son ministère que sur le territoire ukrainien, et tout ce qui est en dehors de celui-ci appartient au Patriarcat de Constantinople ». La troisième raison pour laquelle la nouvelle Église ne peut être considérée comme autocéphale est que les questions problématiques qui surgissent doivent être réglées à Constantinople. « De quelle Église autocéphale s’agit-il donc ? » demande Philarète, qui répond lui-même : « Cela veut dire que nous ne disposons pas des pleins pouvoirs d’une Église autocéphale ». Le « patriarche » Philarète ajoute qu’il a signé le tomos parce qu’il en ignorait le contenu. D’après lui, le texte du tomos a été approuvé à Constantinople. À la question de la journaliste sur le choix du métropolite Épiphane comme chef de la nouvelle Église, Philarète a répondu : « Ils [le Patriarcat de Constantinople] me connaissent déjà depuis 50 ans, alors que je représentais l’Église orthodoxe russe aux discussions de Chambésy. Ils connaissaient ma position et ma fermeté. C’est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas avoir affaire à moi, lorsqu’ils ont préparé tout cela ». En même temps, Philarète a confirmé encore une fois qu’il y avait bien eu un accord entre lui, Petro Porochenko et le métropolite Épiphane Doumeko, selon lequel il dirigerait la nouvelle Église, tandis que le primat représenterait celle-ci auprès des autres Églises orthodoxes. « Si l’on m’avait imposé la condition d’être écarté, je ne l’aurais pas acceptée », a déclaré Philarète, qui a ajouté que le président et le métropolite Épiphane l’avaient trompé. Il a souligné a nouveau que « pour le président, il était important de recevoir le tomos. Quel tomos, quelles conditions, quel contenu, cela n’avait pas d’importance ». On peut voir ci-dessous l’intégralité de l’interview (en russe).

