En vertu d’un accord signé entre l’Église orthodoxe serbe et le ministère serbe de la justice le mardi 16 avril, plus de cinq douzaines d’étudiants en théologie (licence, master et doctorat) recevront des bourses d’études de l’État. L’accord a été signé par Sa Sainteté le patriarche Porphyre et Vladimir Roganović, chef de la direction du ministère pour la coopération avec les Églises et les communautés religieuses, rapporte l’Église orthodoxe serbe.

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.