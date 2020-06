Le père Nicolas Cernokrak réélu doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

Hier, le Conseil des enseignants de l’Institut a réélu comme doyen le père Nicolas Cernokrak. À cette occasion, Julija Vidovic s’est entretenue avec le père Nicolas pour lui demander de présenter ce qui a été réalisé par l’Institut au cours de l’année académique écoulée. Le père Nicolas a d’abord attiré l’attention sur la mise en œuvre de la plateforme de l’enseignement en ligne qui a permis non seulement aux étudiants de suivre la formation académique, mais aussi a donné la possibilité aux enseignants de collaborer étroitement entre eux et avec les étudiants malgré le confinement. Il est aussi revenu sur le nouveau programme Fondement de l’orthodoxie qui cette année a attiré plus de 80 étudiants qui ont suivi les cours sur place et en ligne.

Le père Nicolas a également annoncé les projets à venir pour l’année prochaine : le retour de l’Institut sur la colline historique de l’Institut au 93 rue de Crimée avec la possibilité de loger des étudiants dans l’internat de l’Institut et leur participation aux offices quotidiens.

Le renouveau entamé avec l’ouverture aux outils numérique se poursuivra avec la mise en place de nouvelles classes virtuelles, avec le lancement d’un nouveau programme « Orthodoxie et média » qui a pour objectif de poser les principes théologiques d’une communication chrétienne mais aussi par des études de cas pour comprendre les techniques et les outils de l’art de la communication à l’ère numérique. Le père Nicolas a fait appel à toutes les bonnes volontés pour aider financièrement les actions à venir ainsi que l’engagement du corps professoral de l’Institut qui cette année fête son 95e anniversaire.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant ! Pour consulter le programme 2020/2021, vous pouvez télécharger le livret de l’Institut en cliquant ICI !