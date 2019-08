Le président ukrainien Zelensky : « Le pouvoir ne doit pas s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques »

C’est le principal pour moi, particulièrement maintenant, alors que je suis devenu président de l’Ukraine. Le pouvoir ne doit pas s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques et je défendrai l’indépendance de l’Église ». Le président a remercié le patriarche Bartholomée pour son soutien à l’Ukraine. Le vice-président de l’Église orthodoxe d’Ukraine (du métropolite de Kiev Onuphre), l’archiprêtre Nicolas Danilievitch, considère qu’il s’agit là d’un bon signal pour l’Église. « Je veux croire que l’ère de l’utilisation impudente du facteur ecclésial et de l’immixtion grossière de l’État dans les affaires ecclésiastiques est derrière nous » a-t-il déclaré, rappelant que dans son discours d’investiture, le président Zelensky avait promis de ne pas diviser les Ukrainiens entre « bons » et « mauvais ». « On peut avoir un optimisme prudent. Il se peut que, dans la perspective où les saisies de nos églises cessent, que l’on rendent aussi aux fidèles les églises qui avaient été saisies auparavant », espère l’archiprêtre. Le président Zelensky accomplit un voyage de travail en Turquie les 7 et 8 août 2019. À l’issue de sa rencontre avec le patriarche Bartholomée, le président Zelensky a déclaré qu’il avait parlé avec celui-ci de « tout ce qui préoccupe tous ».

Source