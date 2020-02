Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce considère l’avortement comme un meurtre

Dans sa session des 3 et 4 février 2020, le Saint-Synode permanent de l’Église orthodoxe de Grèce a déclaré au sujet des avortements : « Le Saint-Synode, prenant en considération ce qui est dit dernièrement au sujet des avortements et, se basant sur la Sainte Écriture et de la Sainte Tradition de l’Église orthodoxe du Christ, exprime sa position théologique sur l’embryon en tant qu’être humain complet et entier depuis le moment de la conception et, pour cette raison, elle considère l’avortement volontaire comme un meurtre et ne l’accepte pas ».

