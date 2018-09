Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine, lors de sa session du 25 septembre 2018, a décidé (protocole N°17) : 1) « d’exprimer son inquiétude au sujet de la nomination ‘d’exarques’ par le Patriarcat de Constantinople et de considérer cet acte comme une immixtion grossière dans les affaires de l’Église orthodoxe d’Ukraine ainsi qu’une violation de son territoire canonique ; 2) d’appeler le patriarche de Constantinople Bartholomée Ier à cesser son immixtion dans les affaires internes de l’Église orthodoxe d’Ukraine et à ne pas violer son territoire canonique ; 3) de considérer l’activité des ‘exarques’ du Patriarcat de Constantinople comme anti-canonique et perturbant la paix interconfessionnelle en Ukraine ; 4) que les ‘exarques’ du Patriarcat de Constantinople, l’archevêque de Pamphylie Daniel et l’évêque d’Edmonton Hilarion, doivent quitter le territoire canonique de l’Église orthodoxe d’Ukraine ; 5) que l’épiscopat de l’Église orthodoxe d’Ukraine doit suspendre la concélébration avec les hiérarques du Patriarcat de Constantinople ; 6) que le clergé, les membres de l’ordre monastique et les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine doivent renforcer leurs prières pour la préservation de l’unité de la Sainte Orthodoxie ».

Source