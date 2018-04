Le séminaire de la Sainte-Trinité à Jordanville, dans l’État de New York, une institution de l’Église russe hors-frontières, pourra délivrer un master en théologie accrédité à partir de l’année académique 2018-2019. L’archiprêtre Alexandre Webster, doyen du séminaire a annoncé que le séminaire orthodoxe de la Sainte Trinité commencera les cours de master en théologie en automne 2018. Le séminaire de Jordanville a été fondé en 1948 par l’archevêque Vitaly (Maximenko) sous les auspices du monastère de la Sainte-Trinité, avec lequel il entretient une relation symbiotique, et qui offre aux séminaristes une riche vie liturgique et de prière. Le séminaire a laissé certains des noms les plus importants dans l’histoire de l’Orthodoxie en Amérique : l’archevêque Averky (Tauchev) de Syracuse, le protopresbytre Michel Pomazansky, I.M. Andreev, l’archimandrite Constantin (Zaïtsev) et d’autres. Le conseil d’administration du séminaire a approuvé le 10 avril la décision de délivrer le master, ce qui est le point culminant d’un processus commencé en 2015. Les diplômés du séminaire recevaient jusqu’à maintenant un bachelor en théologie à l’issue de leurs études. Comme l’a expliqué le père Alexandre, « Le master en théologie (M. Div.) est le diplôme standard pour le clergé d’Amérique du nord. Il comporte un cursus rigoureux, avancé, complet et à temps plein de trois ans dans les différents domaines théologique et pastoral pour les étudiants qui détiennent déjà un bachelor ». Il a ajouté que le programme de Jordanville inclura l’éducation sur le terrain, « où les séminaristes peuvent apprendre comment appliquer leurs connaissances théologiques et les nouvelles compétences pastorales acquises au domaine pratique du ministère, dans les paroisses, les campus universitaires, les prisons, le service humanitaire, l’évangélisation etc ». Le séminaire espère aussi d’avoir la possibilité d’offrir des bourses complètes comprenant les frais de scolarité et les livres à dix étudiants entrant en master en automne 2018. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site du séminaire.

Source