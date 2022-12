Le Synode de l’Église orthodoxe russe hors-frontière dénonce l’agression et la violence contre l’Église orthodoxe ukrainienne

Réuni à New York le 8 décembre 2022 en session ordinaire, le Synode de l’Église orthodoxe russe hors-frontières a déclaré dans son communiqué :

« Le Synode des évêques a exprimé sa préoccupation pour l’agression et la violence dirigées contre la vie de l’Église canonique sur le territoire de l’Ukraine, appelant tous ceux dont cela dépend à ne pas fermer les yeux, mais à élever leur voix et insister sur le rétablissement et le respect des droits élémentaires et des libertés religieuses de S.B. le métropolite Onuphre, des archipasteurs, pasteurs et des millions de fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne ».

Source