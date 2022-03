Le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine : “Solidarité Ukraine”￼￼

Le Conseil du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine (Patriarcat de Constantinople), a invité les fidèles à prier “pour ceux qui défendent leur pays et leurs familles, pour toutes les victimes civiles et militaires, pour ceux qui ont tout perdu, qui sont en exil sur les routes. Pour que le Seigneur apporte sagesse aux dirigeants, qu’il éloigne tout sentiment de haine car la haine détruit nos cœurs”.

En complément de la prière, deux actions concrètes sont mises en place :

❖ Une collecte de fonds, qui sera destinée à des associations sur place qui développent un travail à destination des sans-abris, des maisons de retraite et des orphelinats. Cette aide sera distribuée sur place en coopération avec la Communauté de Sant’Egidio, ainsi qu’avec l’association Les Enfants de l’espoir « Deti nadejdi » qui depuis 2014 apporte un soutien matériel et psychologique aux enfants des familles de déplacés et aux enfants de militaires victimes de la guerre.

Les dons peuvent être adressés par :

• chèque à l’ordre du Vicariat Sainte-Marie-et-Saint-Alexis avec la mention Ukraine et adressés à la Métropole orthodoxe de France, 7 rue Georges Bizet 75116 Paris

• par virement sur le compte bancaire du Vicariat

IBAN : FR76 3006 6101 9100 0204 9570 108//BIC : CMCIFRPP

• par HelloAsso Vicariat

❖ La constitution d’une base de données de familles qui pourraient héberger temporairement des réfugiés qui arriveront en France. Afin d’assurer un accompagnement structuré, cette action sera menée en lien avec les associations spécialisées dans l’accueil de réfugiés : la Cimade et France terre d’asile. Pour toute proposition, merci de s’adresser à l’adresse suivante accueil.ukraine.vicariat@orange.fr