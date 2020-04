L’Église orthodoxe de Russie a établi un protocole pour les prêtres qui visitent les malades du Covid-19

Le département synodal d’action sociale de l’Église orthodoxe de Russie a élaboré un protocole pour les offices célébrés à domicile, auprès des personnes soumises au régime d’isolation, en raison du risque de transmission du coronavirus.

Le protocole régit la visite à domicile de ceux qui se trouvent soumis au régime d’isolation, en raison d’un retour de l’étranger, d’un contact avec une personne infectée, ou parce que déjà infectés par le Covid-19.

L’Église orthodoxe de Russie souligne qu’il est indispensable de donner une formation aux prêtres au sein même des diocèses, rappelle qu’il est indispensable d’observer les règles de quarantaine, et qu’il est également indispensable d’acheter des moyens de protection individuels (MPI) et de les utiliser.

Dans le protocole il est indiqué que le prêtre, avant d’entrer dans un logement, doit revêtir l’ensemble des MPI, par-dessus la soutane, l’étole et les surmanches, selon les règles établies.

Les moyens de protection individuels et tout autre objet que le prêtre a pu prendre lors de la visite des personnes en régime d’isolation doivent être recyclés après la célébration de l’office. Pour cette raison il ne faut prendre ni croix, ni Evangile.

Pour la célébration, le prêtre prend avec lui, dans un sachet à usage unique :

Un exemplaire imprimé de l’office Des serviettes jetables (pour la communion des malades)

L’un et l’autre devront être recyclés.

Pour la célébration des Saintes Huiles, il faut prendre en supplément :

Un Evangile de petit format, que l’on laissera au malade (si le malade possède un Evangile, on peut l’utiliser)

Un coton-tige

De l’huile (on peut demander au malade de préparer de l’huile). A la place du vin, on peut mêler de l’eau à l’huile (ceci découle de la pratique de l’Euchologe)

On peut prendre des cierges :

La parcelle des Saints Dons doit être enveloppée dans un bout de papier, qui sera brûlé après utilisation

Il faut demander, qu’avant l’arrivée du prêtre, soient préparés un verre d’eau, une cuillère à café et un espace, où le prêtre pourra poser les Saints Dons pour la célébration de l’office.

Après la confession, le prêtre lit la prière d’absolution sans recouvrir la tête du malade de son étole, qui reste sous la tenue de protection individuelle, et le bénit en faisant le signe de la Croix au dessus de sa tête.

Il faut faire communier le malade en dépliant le papier qui contient la parcelle et en la faisant tomber dans sa bouche. Pour la communion, on utilise une des parcelles séchées, gardées pour les malades.

Pour avaler la parcelle, le malade doit boire l’eau préparée à l’avance ; si le malade est couché, on peut lui donner à boire avec la petite cuillère.

On peut célébrer l’office des Saintes huiles selon le rite raccourci (rite établi par le Saint Synode le 26 décembre 2012, Journal n°130), pour le télécharger (version slavone), cliquez ICI !

Une fois la célébration terminée, le prêtre met tout ce qui a été utilisé (y compris le texte imprimé de l’office) dans un sachet hermétique. A la sortie du logement, le prêtre met ce sachet dans un autre sachet spécial, qui sera envoyé à l’église pour y être brûlé, ou est donné pour être recyclé.

Une fois la tenue de protection retirée, il est indispensable de se nettoyer les mains et autres partie découvertes du corps avec une solution antiseptique.

Si d’autres personnes que le malade désirent communier, il faut tout d’abord donner la Communion à ceux qui n’ont pas de diagnostique avéré.

Lorsque le prêtre rend visite à plusieurs malades résidants dans des appartements distincts d’un même immeuble, il doit, après chaque malade, changer les protège-chaussures, les gants et se désinfecter les mains. Le reste de la tenue est ôté après avoir visité le dernier malade de l’immeuble. Le prêtre visite en premier lieu les personnes dont le diagnostique n’est pas confirmé.

Lorsque le prêtre rend visite à des malades résidants dans des bâtiments distincts, il doit changer entièrement sa tenue de protection individuelle à la sortie de chaque bâtiment et en revêtir une neuve à l’entrée du suivant, comme il est prescrit.

Les prêtres visitant les malades infectés par le coronavirus, doivent appliquer les mêmes règles de protection sanitaire que les médecins et infirmières travaillant dans les services dédiés au coronavirus. Le service social diocésain doit à l’avance préciser ces règles et les communiquer aux prêtres qui effectuent les visites des malades.

Les mêmes règles sont applicables pour les visites des malades dans des établissements de soins, où se trouvent des personnes atteintes du coronavirus.

Plus tôt, l’Association des journalistes orthodoxes écrivait que, d’après Vladimir Legoïda, responsable du département synodal des relations de l’Eglise avec la société et les médias, dans l’histoire, le monde chrétien a fêté Pâques dans diverses circonstances – pendant les périodes de peste, de guerre et autres calamités.

