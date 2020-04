L’Église orthodoxe roumaine célèbre le 135e anniversaire de son autocéphalie

Le Samedi lumineux, l’Église orthodoxe roumaine a célébré le 135ème anniversaire de la restauration de son autocéphalie, qui a été accordée par le patriarche de Constantinople Joachim IV le 25 avril 1885. L’Église célèbre aussi cette année le 95ème anniversaire de la restauration de son patriarcat. « Après que la Roumanie ait obtenu son indépendance en 1877 et ait été déclarée Royaume en 1881, le prestige de l’Église orthodoxe roumaine s’est accru, rendant nécessaire la reconnaissance formelle de son autocéphalie, longtemps niée par le Patriarcat œcuménique » est-il dit sur le site officiel de l’Église roumaine. Suite à l’union des Principautés roumaines en 1859, le décret organique portant établissement d’une autorité synodale centrale pour les affaires de la religion roumaine a été promulgué en 1864, stipulant que « l’Église orthodoxe roumaine est et reste indépendante de toute autorité ecclésiastique étrangère, dans la mesure où l’organisation et la discipline sont concernées ». La même chose est mentionnée dans la Constitution de l’État roumain, promulguée le 30 juin 1866, et dans la loi organique de l’Église orthodoxe roumaine de décembre 1872. Le 23 novembre 1882, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe du Royaume de Roumanie a signé à l’unanimité un Acte synodal constituant un argumentaire historique et théologique quant à la nécessité de reconnaître l’autocéphalie de l’Église roumaine. Lors d’une conférence qui a eu lieu au début de cette année, le patriarche Daniel a expliqué que cet Acte synodal « a revu les relations entre l’Église chrétienne de Roumanie et le Patriarcat œcuménique, mentionnant l’établissement de diocèses métropolitains dans les principautés roumaines et soulignant comment les Roumains ont toujours défendu leur autonomie ecclésiastique face aux tentatives arbitraires de Constantinople ». « Le Patriarcat de Constantinople n’a pas de suprématie sur l’Église roumaine. Les Roumains n’ont pas reçu le Baptême ou l’enseignement chrétien de Constantinople, pas plus que leurs premiers évêques. Le christianisme des Roumains est plus ancien que l’existence même de Constantinople », a déclaré le patriarche. Trois ans après l’Acte synodal, le patriarche Joachim IV, qui était plus ouvert aux négociations avec la hiérarchie de l’Église roumaine, a envoyé le tomos d’autocéphalie à Bucarest le 25 avril 1885. « Le Patriarcat œcuménique a été placé devant un fait accompli, et l’acte de reconnaissance de l’autocéphalie du 25 avril 1885, était un acte formel, une reconnaissance d’un fait qui existait depuis longtemps. En Transylvanie, l’autocéphalie de l’Église orthodoxe roumaine a été exprimée par le statut organique du métropolite André Şaguna en 1868 », a déclaré le primat de l’Église orthodoxe roumaine. Le tomos reconnaît à l’Église roumaine une autorité égale aux autres Églises locales », appelant son Synode « Synode frère dans le Christ ». « Le Saint-Synode de cette Église n’est pas subordonné à une autre autorité ecclésiastique, mais le Saint-Synode d’une Église autocéphale doit exercer sa liberté totale de diriger l’Église, ayant la conscience de la responsabilité directe devant le Christ, le Chef de l’Église et le Grand-Prêtre éternel, comme cela est inscrit dans le Tomos », a précisé le patriarche Daniel. L’an dernier, le Jeudi Saint, les membres du Saint-Synode de l’Église de Roumanie ont consacré le Saint-Chrême pour la 22e fois depuis l’autocéphalie de l’Église roumaine en 1885. Le droit de consacrer son propre Saint-Chrême est l’un des privilèges d’une Église locale autonome. Le texte entier du tomos d’autocéphalie de l’Église orthodoxe roumaine est disponible ici en anglais.

