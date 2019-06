L’Église orthodoxe russe considère que les conditions pour une visite du pape François à Moscou ne sont pas réunies. C’est ce qu’a déclaré le métropolite de Volokolamsk Hilarion à l’agence catholique suisse Cath.ch le 1er juin : “Ce n’est pas pour le moment sur l’agenda de nos relations bilatérales. Beaucoup, au sein de notre Église, que ce soient des évêques, des prêtres ou des fidèles, ne sont pas prêts à le recevoir. Nous n’aimerions pas que nos relations soient endommagées par de telles attitudes. Nous préférons avancer lentement, avec prudence!” Et de relever que les relations entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe russe “suivent une évolution positive”. En 2017, a-t-il souligné, les reliques de saint Nicolas ont pu être exposées à Moscou et à Saint-Pétersbourg. “Cela a été pour nous un événement d’une immense portée spirituelle, rendu possible grâce à la rencontre de La Havane entre le patriarche Cyrille et le pape François. Deux millions et demi de personnes ont vénéré ces reliques, les gens faisaient des journées entières de queue, par tous les temps… On a besoin de ce type d’événements pour consolider nos relations !”

Source : Cath.ch