La question de « l’Église orthodoxe de Macédoine » était le seul sujet de la séance de l’Assemblée du 15 mai 2019. La mise en pratique de la décision de poursuivre le dialogue sera confiée au Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe. Celle-ci ne souhaitait pas initier le renouvellement du dialogue tant que l’archevêque d’Ohrid Jean (Vraniškovski) se trouvait incarcéré. Or, celui-ci a été libéré en 2015 et participe à la présente Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe, tout comme à quelques Assemblées précédentes et ce avec les évêques de l’archevêché d’Ohrid, disposant d’un statut autonome au sein de l’Église serbe. Mais, de son côté, le Patriarcat de Constantinople a, dans un communiqué daté du 11 mai 2019, déclaré que son Saint-Synode avait « discuté, entre autres, l’appel qui lui avait été soumis par l’Église se trouvant en schisme en Macédoine du Nord ». L’Église orthodoxe de Macédoine s’était précédemment adressée à l’Église orthodoxe bulgare, mais ces tentatives étaient restées sans succès. Dans une interview accordée dimanche par le patriarche Cyrille au quotidien « Politika », le primat de l’Église orthodoxe russe n’a pas exclu la possibilité que se renouvelle en Macédoine ce qui s’est produit en Ukraine. Se référant à la déclaration que le patriarche Bartholomée avait donnée au même quotidien, dans laquelle celui-ci avait déclaré que la Macédoine et l’Ukraine ne pouvaient être comparées, le patriarche Cyrille a souligné : « Bien que le patriarche Bartholomée ait affirmé ne pas avoir maintenant l’intention de changer les limites territoriales de l’Église orthodoxe serbe, il dit en même temps que le Patriarcat de Constantinople est prêt à enfreindre ces limites dans la mesure où une demande correspondante se présentait ou bien encore une ‘nécessité ecclésiastique supérieure’. Celle-ci est comprise à sa manière par le Phanar ». Le patriarche Cyrille a rappelé que le premier ministre macédonien Zoran Zaev s’était adressé au Phanar pour demander l’autocéphalie. Selon le site de Skopje Religija.mk, les analystes religieux et les dignitaires [de l’Église de Macédoine] considèrent le fait de la mise à l’ordre du jour de la question ecclésiale macédonienne par le Patriarcat œcuménique comme le premier pas positif après une longue période, qui, espèrent-ils, mènera à l’ultime résolution du statut canonique de l’Église orthodoxe de Macédoine. Selon eux, il n’y a pas de doute que ce processus signifie le début de la résolution de cette question ecclésiale, précisément par Constantinople. Néanmoins, toujours selon la même source, pour le moment, il reste inconnu sous quelle forme et dans quelle direction sera prise la décision du Patriarche œcuménique. Bien que dans le communiqué du Patriarcat œcuménique, aucun détail ne figure quant à la discussion de cette question, la mise à l’ordre du jour, comme le soulignent encore ces analystes, signifie l’initiation de la procédure relative à l’autocéphalie. En outre, ils sont satisfaits de l’utilisation du terme « Macédoine du Nord », dans le communiqué patriarcal.

