L’émission de télévision (KTO) « L’orthodoxie, ici et maintenant » sur la thérapeutique spirituelle des addictions, avec Jean-Claude Larchet

Dans l’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) de décembre, Carol Saba a reçu Jean-Claude Larchet sur le thème « L’orthodoxie et la thérapeutique spirituelle des addictions et des dépendances » à l’occasion de la parution de son ouvrage intitulé « La neptothérapie. Thérapeutique spirituelle des addictions dures et douces » (éd. Salvator, 2026, 132 pages, 16 euros). Ci-dessous : la vidéo de l’émission.

YouTube video

