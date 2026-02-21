Dans l’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) de décembre, Carol Saba a reçu Jean-Claude Larchet sur le thème ...
Mémoire des saints Ascètes Saint Timothée du monastère des Symboles (IXème s.) ; saint Eustathe, archevêque d’Antioche (377) ; saint ...
Mémoire des saints Ascètes Saint et grand martyr Théodore le Stratilate (319) ; saint prophète Zacharie (vers 520 avant Jésus-Christ) ...
Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en ...
Soixante ans de présence à l’antenne, une question d’équité et de transparence Par P. Jivko Panev, producteur-journaliste de l’émission « ...
Jour aliturgique Saint Léon, évêque de Catane (vers 780) ; saint hiéromartyr Sadok, évêque de Perse et ses 128 compagnons, ...
Clôture de la fête de la sainte Rencontre. Saint Bucole, évêque de Smyrne (vers 100) ; saint Antolien, martyr en ...
Saint Archippe et ses parents, saint Philémon et sainte Apphia, apôtres et martyrs (Ier siècle) ; saint Gabin, prêtre, martyr ...
Jean-Claude Larchet, La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine, éd. Apostolia, 2025, 221 pages, ...
L’assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) , réunie à Paris appelle les parlementaires à un vote de conscience et ...