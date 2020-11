Les chefs d’État français, serbe et russe, ont exprimé leurs condoléances pour le décès du patriarche Irénée

Le président Macron a publié le tweet suivant, en date du 20 novembre 2020 : « J’ai appelé le Président Aleksandar Vučić pour lui présenter mes condoléances alors que nous apprenons la triste nouvelle du décès du Patriarche Irénée. La France s’associe au deuil de tous les Serbes ».

Quant au président serbe Alexandar Vučić, il a adressé au Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe le télégramme suivant : « Au nom des citoyens de la République de Serbie, comme en mon nom propre, j’exprime mes sincères condoléances à l’occasion de la mort de S.S. le patriarche de Serbie Mgr Irénée. Aujourd’hui, la Serbie et tout le monde serbe est en deuil. Notre patriarche est décédé, un homme calme, paisible, bon et pacifique, notre responsable pasteur spirituel. Est mort un homme comme nous voudrions l’être et comme notre foi enseigne à l’être. Seuls les grands peuples peuvent donner de grands hommes. Ceux-ci naissent et vivent dans leur peuple, jamais au-dessus de celui-ci, et ils sont en tout attachés à son bien et sa prospérité. Les grands hommes ne dominent pas, ils servent, leur choix ne se porte pas sur une quelque partie, mais sur le peuple entier. Ils sont patients dans le doute, humbles dans la tension et iréniques dans chaque division et différences. Lents dans la parole et rapides dans la bonté. Et lorsque nous ne les voyons pas, nous savons qu’ils sont là, nous sentons la force de leur appartenance à leur peuple, leur patrie et leur foi. Notre peuple serbe a eu de grands patriarches et de grands hommes, et le patriarche a été l’un d’entre eux. Celui qu’exigeait ce temps et que souhaitait notre peuple. Aussi, porté par le respect de son peuple, il est devenu plus grand chaque jour, plus proche de chacun, de chaque Serbe, peu importe où il vive. Le patriarche Irénée était un grand homme de l’Église serbe, de l’orthodoxie et de notre peuple serbe. Notre peuple peut être fier d’un tel pasteur spirituel, tout comme lui l’était toujours de son peuple et de son Église. Que Dieu accueille son âme et lui accorde sa demeure au paradis ».

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a envoyé le télégramme suivant au président Aleksandar Vučić : « Recevez l’expression de mes profondes condoléances pour la perte irréparable que constitue le décès de S.S. le patriarche de Serbie Irénée. La longue activité du primat lui a valu une autorité bien méritée dans sa patrie et à l’étranger. Ses efforts dirigés sur la promotion des valeurs spirituelles élevées et le renforcement de l’unité du monde orthodoxe sont inestimables. Je vous demande de transmettre mes paroles de sincère sympathie aux membres du clergé de l’Église orthodoxe serbe et à tout le peuple serbe fraternel ».

