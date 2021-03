Les déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte autorisés – mise à jour !

À peine les dispositions concernant les déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte mises en ligne, les autorités ont publié de nouvelles règles et de nouvelle attestations. Ainsi : » À compter du 20 mars 2021, un couvre-feu s’applique de 19h à 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain et des mesures renforcées sont en vigueur tous les jours de la semaine de 6h à 19h dans 16 départements.

Les attestations de déplacement dérogatoire sont obligatoires pour se déplacer durant le couvre-feu de 19h à 6h sur l’ensemble du territoire. Elles sont également obligatoires pour se déplacer entre 6h et 19h dans les 16 départements concernés par les mesures renforcées : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines ».

Dans l’attestation de déplacement dérogatoire dans les départements soumis à des « mesures renforcées » entre 6h et 19h il est indiqué que les déplacements dans la limite de 10 kilomètres de son domicile sont autorisés aussi pour pour se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques) ou un lieu de culte. Toutefois, il est précise que : » Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du département est acceptée » Une précision qui à notre avis manque de précision, mais Sapienti sat !