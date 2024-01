Les inscriptions aux cours et séminaires du 2e semestre de l’Institut Saint-Serge

Les inscriptions aux cours et séminaires offerts par l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge pour le 2e semestre de l’année académique 2023-2024 sont encore ouvertes.

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge est fier de proposer un programme académique diversifié qui englobe la richesse et la profondeur de la tradition théologique orthodoxe. Nos cours sont dispensés par des professeurs hautement qualifiés et expérimentés, et notre environnement d’apprentissage favorise la croissance intellectuelle et spirituelle.

La liste complète des cours et des séminaires est disponible en cliquant ICI.

Modalités pratiques :

Date limite des inscriptions: le vendredi 26 janvier 2024

Début des cours : le lundi 29 janvier 2024

Lieu : en distanciel synchrone et asynchrone sur la plateforme numérique de l’Institut.

Nous vous encourageons à saisir cette opportunité unique d’approfondir votre compréhension de la théologie orthodoxe et d’enrichir votre parcours académique. Que vous soyez étudiant(e), professionnel(le) ou simplement passionné(e) par la théologie, nos programmes offrent une expérience d’apprentissage stimulante et épanouissante.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur l’e-boutique de l’Institut (cliquez ICI). Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre Livret académique (disponible en cliquant LA) ou contacter l’Institut directement à l’adresse : ito@saint-serge.net.

Nous vous invitons à regarder les trois vidéo de la présentation de l’Institut et l’enseignement y dispensé :

Retour en images sur la journée de Clôture de l’année académique et de Portes ouvertes de l’ITO Saint-Serge, 17 juin 2023 :

Étudier la théologie à l’Institut Saint-Serge :

Pourquoi faire des études de théologie à l’ITO Saint-Serge ? Nos étudiants répondent :