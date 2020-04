« Les paroissiens jouent les héros, mais les églises pourraient rester sans eucharistie », selon l’archiprêtre Maxime Pervozansky

Le test du Covid-19 s’est révélé positif chez trois prêtres du diocèse de Moscou. Le prêtre Maxime Pervozvansky raconte pourquoi il est préférable que les fidèles restent chez eux, même s’ils n’ont pas peur du coronavirus et comment nous pouvons être privés des offices de Pâques si tous les prêtres sont mis en quarantaine : « On me demande tout le temps : ’L’église serait-elle le lieu principal de contamination ? Pourquoi devons-nous nous abstenir de fréquenter les églises ? Alors que nous allons dans les magasins et que certains vont au travail en utilisant les transports publics. Sommes-nous lâches à ce point, que nous avons peur d’aller à l’église ?’ Mais je sais quoi répondre à ces gens. Oui, le principal, dans l’Église, c’est l’office, dont le centre est l’eucharistie, qui est célébrée par le clergé, c’est notre action de grâce à Dieu. Maintenant, ceux qui sont exposés à la contamination sont en premier lieu les membres du clergé. Et même si une seule personne s’avère être contaminée par le nouveau coronavirus, le prêtre, en tout cas, sera obligé après cela d’observer une quarantaine de deux ou trois semaines, même s’il ne tombe pas malade. Je connais déjà plusieurs de ces cas, lorsque le prêtre, après avoir été en contact avec une personne chez laquelle s’est manifesté plus tard le Covid-19, a été forcé de partir en quarantaine. Je n’ai pas jusqu’à présent d’information supplémentaire quant à la présence du virus chez eux. Imaginez que dans une église surgisse une telle situation, puis dans une deuxième, une troisième. Si vous, fidèles, insistez pour que tous fréquentent les églises : maintenant, pendant la Semaine Sainte, à Pâques, nous mettrons simplement en quarantaine, au cours de deux ou trois semaines, tous nos prêtres. La question n’est pas que les prêtres doivent faire les héros et faire face à la mort avec bravoure, qu’ils ne soient pas lâches et aillent au combat. Nous n’avons pas peur. C’est autre chose qui est effrayant : laisser l’Église sans célébration de l’eucharistie, l’office le plus important. Oui, le principal dans l’Église, ce n’est pas notre communion personnelle, mais le mystère de l’eucharistie, la célébration de la divine liturgie, notre action de grâce envers Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, Lui offrons le pain et le vin et les recevons de Lui comme Son corps et Son sang. Oui, je ne crains pas de dire que le principal ici, ce n’est pas notre communion, parce que depuis plus d’une décennie je dis à quel point il est important que nous communiions le plus souvent. Je suis partisan de la communion la plus fréquente possible. Mais dans cette situation, nous devons comprendre nettement que le principal n’est pas notre communion, mais la célébration de l’eucharistie, même si elle a lieu pratiquement sans paroissiens. Si nous faisons pression sur notre clergé, nous laisserons notre Église sans eucharistie, le centre et la vie de l’orthodoxie, du christianisme. Aussi, il ne faut pas faire les « héros ». Il ne faut pas construire des plans « catacombaux », souterrains : « Nous viendrons discrètement, on ne l’a pas interdit et on n’a pas introduit de laissez-passer, allons-y nous viendrons tous ensemble ». J’entends avec étonnement de la part de certains prêtres, que « S.S. le patriarche aurait soi-disant été contraint d’appeler les paroissiens à ne pas aller à l’église, et nous comprenons qu’il parlait à un second degré, entre les lignes, en fait il appelait tous les fidèles à venir et à communier ». Il ne faut pas penser à la place du patriarche ! Il a dit ce qu’il a dit : « Abstenons-nous de la fréquentation des églises ! » Et si le prêtre n’écoute pas la hiérarchie, le patriarche, alors la question surgit pour le paroissien : « pourquoi dois-je écouter ce prêtre ? Chers pères, en n’accomplissant pas ce que dit la hiérarchie, en mettant à mal son autorité, vous mettez en premier lieu à mal l’autorité de l’Église également, comme un seul corps, et alors l’homme commence à percevoir l’Église simplement comme un organisme administratif, où il y a un chef auquel on peut à la dérobée ne pas obéir. Enfin, si cela est nécessaire, célébrons Pâques dans le calme, à huis clos. Ce n’est pas la première fois que la hiérarchie prescrit de s’abstenir de venir à l’église lorsque des mesures de quarantaine sont introduites. Mais la fête de Pâques n’a-t-elle pas eu lieu à cause de cela ? Ma femme, vingt ans de suite, a été ou bien enceinte, ou bien elle devait garder un enfant à la maison, et ne pouvait pas venir à l’office pascal. Cela signifie-t-il qu’elle n’avait pas la joie de Pâques, qu’elle ne pouvait pas dire « Le Christ est ressuscité ! » Bien sûr, il y aura Pâques, où que nous la fêtions. Même si cette fois, ce n’est pas à l’église, nous aurons toujours la possibilité de prier, d’allumer des cierges. Mais même si tous les prêtres ne sont pas contaminés, mais partent en isolation, il y a un grand risque qu’il n’y ait pas d’office pascal dans votre église. Mais ce serait triste, une fête de Pâques sans eucharistie. Nous n’avons pas peu de la contamination, mais nous avons peur de laisser l’église sans offices ».

