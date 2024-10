Les participants de la conférence internationale soutiennent la liberté de religion pour l’Église orthodoxe ukrainienne

Le 9 octobre, une conférence internationale, sous forme de téléconférence intitulée « Finlande-Lettonie-Ukraine » s’est tenue, organisée avec la participation du groupe pacifiste interconfessionnel d’Helsinki, du portail œcuménique Baznica.Info et de la Fondation Saint-Meinard. Des sociologues, théologiens, spécialistes des religions, politiciens et pacifistes de Finlande, de Lettonie, d’Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni, de Suisse et d’Ukraine ont participé en ligne ou ont envoyé des contributions. Parmi les invités spéciaux figuraient

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.