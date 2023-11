Les relations ecclésiastiques rétablies entre les patriarches d’Antioche et de Jérusalem

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Les métropolites Athanase et Éphrem de l’Église orthodoxe d’Antioche ont rencontré l’évêque Christophe de l’Église orthodoxe de Jérusalem à Amman, capitale de la Jordanie, le 9 novembre, et lui ont remis la décision du Saint-Synode de l’Église d’Antioche de rétablir la communion eucharistique avec le patriarcat de Jérusalem. Les évêques en visite ont considéré cette occasion comme un nouveau départ, à un moment où l’Église universelle aspire à l’unité et