Lettre de Mgr Emmanuel aux prêtres de l’Archevêché des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale

Le métropolite Emmanuel de France a envoyé une lettre aux prêtres de l’Archevêché des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale en vue de la prochaine réunion de l’Assemblée générale de l’Union diocésaine qui aura lieu le 23 février. Vous trouverez la lettre sous format PDF ICI !

This post is also available in: English (Anglais)