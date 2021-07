« L’euchologe dévoilé » – un nouveau livre de l’archevêque Job de Telmessos

Un nouveau livre de l’archevêque Job de Telmessos paraît en anglais chez Saint Vladimir’s Seminary Press sous le titre « The Euchologion Unveiled » – « L’euchologe dévoilé ». Ce livre décrit et explique les célébrations sacramentelles de l’Église orthodoxe, qui sont contenus dans le livre liturgique appelé euchologe. L’archevêque Job dévoile l’histoire, la signification et la structure de ces célébrations, ainsi que la compréhension orthodoxe des mystères ou sacrements, à travers lesquels les croyants reçoivent la grâce de Dieu et deviennent participants de la vie divine. Bien que la plupart des gens aient souvent entendu parler des « sept mystères » – le baptême, la chrismation, l’Eucharistie, la confession, le mariage, l’ordination et l’onction – il s’agit là en fait d’un schéma occidental tardif, et l’Église orthodoxe accomplit plusieurs autres rites sacramentels, qui sont également expliqués dans ce livre : la tonsure monastique, les funérailles, la sanctification du chrême, la dédicace d’une église, et la bénédiction de l’eau. Il s’agit d’un volume complémentaire à un livre précédent de l’archevêque Job, « Le typikon décrypté », – publié en français aux éditions du Cerf – et donc le deuxième volume d’un manuel de liturgie byzantine. Il peut être commandé ici !

