« L’homme de Dieu » au 43e Festival international du film de Moscou : Alexander Petrov et Mickey Rourke dans un drame chrétien

Le 25 avril dernier dans le cadre de la principale compétition du 43e Festival international du film de Moscou, a été présenté le drame biographique grec « L’homme de Dieu » / « Man of God » [en anglais] / « O Anthropos Tou Theou » [en grec] de la réalisatrice serbo-américaine Yelena Popovic. Le film a reçu le premier prix du public. Ce film ne peut que nous intriguer : le centre du sujet est l’histoire de la vie réelle d’un saint, et parmi les acteurs on trouve notre compatriote Alexander Petrov et le légendaire Mickey Rourke.

Ce projet a été dès le départ conçu comme étant international : la cosmopolite Yelena Popovic traversait une crise existentielle profonde à la suite du décès de son père et découvrit par hasard un livre sur la vie d’un saint dans un marché aux puces new-yorkais. Le thème de l’orthodoxie poussa la réalisatrice à rechercher un acteur en Russie. C’est ainsi qu’Alexander Petrov se joignit à ce projet, un heureux concours de circonstances faisant qu’il avait une disponibilité à son agenda. Le tournage du film se déroula en Grèce, de plus le film est en langue anglaise de façon que, selon l’idée de l’auteur, cela permette d’attirer un maximum de spectateurs du monde entier et de rendre l’histoire compréhensible à chacun.

Le principal protagoniste du film est le métropolite Nectaire d’Egine, l’un des saints les plus vénérés de Grèce. Croyant sincère et consacré au service de Dieu, il fut la victime de calomnies de la part de personnes malveillantes et fut contraint de s’exiler. D’après le film, ces accusations furent démenties du vivant de Nectaire, cependant la traînée des mauvaises rumeurs le poursuivit jusqu’au dernier jour de sa vie.

Le destin de ce saint constitue un matériau complexe pour son adaptation à l’écran. Les processus intérieurs qui traversent l’âme d’un croyant représentent normalement un grand mystère, caché aux yeux des tiers. Au cinéma, qui est orienté en premier lieu sur l’expressivité extérieure, de tels protagonistes se dévoilent souvent au travers d’un conflit avec des séculiers, parfois avec des tentations diaboliques. C’est le cas, par exemple, pour « Simon du Désert » de Buñuel, ou « La Dernière tentation du Christ » de Scorsese.

Saint Nectaire d’Egine dans « L’homme de Dieu » n’est pas soumis à la tentation. Bien que le terrain s’y prête pleinement pour lui : un homme livré à l’ostracisme aurait pu s’aigrir contre ses offenseurs, donner libre cours à son orgueil et au désir de prouver aux malveillants sa propre supériorité. Néanmoins, les auteurs débutent le récit au moment où le protagoniste est déjà hiérarque, fermement établi dans ses principes, c’est pourquoi il n’envisage pas cette possibilité.

La figure du métropolite en disgrâce paraît quelque peu statique, mais le sujet avance en dévoilant, voire en expliquant progressivement au spectateur sa vision du monde. C’est dans ce but qu’est introduit dans le récit le personnage joué par Alexander Petrov, Costas. C’est justement lui qui transmet l’idée, logique d’un point de vue ordinaire, mais irrecevable selon le paradigme chrétien, de la revanche. Cependant, on ne peut le considérer comme un antagoniste du héros principal : Costas admire sincèrement Nectaire, il le considère comme un proche intime et il est prêt à apporter son soutien désintéressé au métropolite. Néanmoins, l’humilité est étrangère au héros Petrov et ce dernier souhaite du bien au hiérarque sur la base de représentations terrestres du bien. Le duo Nectaire-Costas rappelle, de loin, celui de Sherlock Holmes et du docteur Watson, où la personnalité du grand détective se dévoile pour beaucoup au travers des réponses qu’il fait aux questionnements du docteur.

Voilà que Nectaire laisse passer une occasion de grimper dans la hiérarchie ecclésiastique. Le héros Petrov saccage les meubles de fureur envers la nomenclature qui n’a pas apprécié à sa juste valeur son maître. Lequel, de son côté, rend grâce à la Vierge Marie, car le pouvoir pervertit et fait peser un lourd fardeau sur l’âme. « S’ils avaient eu cette attitude envers moi, jamais je n’aurais mis les pieds à l’église », s’indigne Costas avec véhémence : « Malheur à moi si ma foi dépendait des gens », rétorque tranquillement le sage métropolite. Là aussi, on pourrait faire un parallèle entre Costas et l’apôtre Pierre qui avait dégainé son épée au jardin de Gethsémani.

C’est une tout autre tâche qui est conférée au héros Mickey Rourke dans ce récit. Il lui revient un rôle infime sur le plan du chronométrage, mais sans doute le plus important de par son sens. Au travers de l’histoire de son personnage, l’innocence de Nectaire s’établit. Car, si dans les dialogues avec Costas, le métropolite ne fait que laisser entendre son point de vue, les principes du saint s’affirment dans l’action au travers de la ligne ténue du sujet incarné par Rourke. L’acteur remplit remarquablement son rôle. Devant le spectateur se déploie la transformation complète d’une personne, et Rourke joue de façon extraordinairement précise et organique tous les stades de changement vécus par son héros. Les quelques minutes consacrées à cette ligne laissent le souvenir le plus prégnant après avoir visionné le film, et ce sont justement celles-là que l’on souhaite revoir quand on sort de la salle de cinéma.

Dans l’ensemble, on peut caractériser le film « L’homme de Dieu » comme étant le jugement d’un héros dont le verdict d’acquittement est connu à l’avance. La plupart du temps, on insuffle au public des idées qui, bien que justes, sont relativement bien connues. Tout le film, dirait-on, prépare le spectateur à la scène avec Mickey Rourke dans laquelle ces idées ne s’articulent pas verbalement, mais saisissent le spectateur sur le plan émotionnel. Cela vaut la peine de voir ce film ne serait-ce que pour cette seule et unique scène.

Dans son compte Instagram l’acteur Sacha [Alexander] Petrov partage avec ses abonnés :

Hier la soirée a été importante pour moi. Dans le cadre de la principale compétition du 43ème Festival international du film de Moscou a eu lieu la première du film de Yelena Popovic « L’homme de Dieu » (Grèce). C’est mon premier film en langue anglaise. Et je suis très heureux et fier d’avoir pu participer à ce film, d’ailleurs cela s’est produit de façon magique, je le raconterai un jour. Merci à toute l’équipe de tournage et au casting international ! Il y a beaucoup d’excellent travail d’acteur dans ce film, à commencer par le principal protagoniste, Aris Servetalis, et la star invitée, Mickey Rourke. Et il faut le dire, l’apparition de Mickey n’est pas liée à une composante commerciale du film, ce n’est pas l’objectif, mais elle est plus profonde et plus intéressante, c’est en quoi la réalisatrice et auteure du scénario Yelena Popovic se distingue. Yelena est née en Serbie, elle a vécu 19 ans en Amérique, mais après avoir pris connaissance de l’histoire de saint Nectaire, elle a écrit ces scénarios et est restée vivre en Grèce. C’est une personne pure, cordiale et talentueuse. Très bientôt je vous communiquerai la date de sortie du film en Russie.

