L’Italie et l’Unesco signent un accord pour allouer un demi-million d’euros à la rénovation de la cathédrale de la Transfiguration à Odessa

L’Italie et l’Unesco ont signé un accord prévoyant l’allocation de 500 000 euros par le gouvernement italien pour la réalisation de travaux de restauration prioritaires dans la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur d’Odessa. C’est ce que rapporte le Département de l’information et de l’éducation de l’UOC en se référant au site du Conseil municipal d’Odessa. Le 2 octobre 2023, l’Italie et l’Ukraine ont signé un accord sur la restauration