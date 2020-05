L’Office suisse de la santé publique recommande aux Églises d’éviter « d’offrir des aliments ou des boissons durant le service religieux (la communion) »

Comme nous l’avions indiqué ici le Conseil fédéral suisse a décidé, à effet du 28 mai 2020, la reprise de la vie communautaire des confessions religieuses. Il était mentionné dans cette décision que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait « élaboré un modèle à cet effet ». Ce plan, dit « plan de protection cadre » a été publié, et comporte, entre autres, les dispositions suivantes : « Pour l’instant, il faut éviter d’offrir des aliments ou des boissons durant le service religieux (communion) ou dans le cadre d’activités de la communauté ». Le plan précise aussi qu’en « attendant les nouveaux développements épidémiologiques et scientifiques, l’assemblée doit, pour le moment, renoncer à chanter ». Jean-François Mayer, directeur de l’Institut Religioscope a déclaré sur sa page Facebook au sujet de la disposition concernant la communion: « Il me semble que cette exigence n’est pas défendable légalement, si les précautions nécessaires sont prises (cela représenterait une ingérence dans les affaires internes de communautés religieuses) ». Sur la même source, Mgr Morerod, évêque catholique-romain du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg écrit au sujet du « plan » : « L’interprétation a été adaptée, nous dit-on depuis 3 jours. J’attends de le voir ».

