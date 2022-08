Message de la Commission internationale pour le dialogue théologique anglican et orthodoxe à propos du décès du métropolite Kallistos Ware

Le métropolite Kallistos (Ware) de Diokleia s’est endormi dans le Seigneur ce matin, 24 août 2022, à l’âge de 88 ans. Il a été co-président de la Commission Internationale pour le dialogue théologique anglican et orthodoxe (ICAOTD) de 2009 à 2016. Nommé à ce poste par Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, il a servi la Commission avec une sagesse théologique exceptionnelle et énormément de joie et d’humour.

Le Métropolite Kallistos avait depuis longtemps la réputation d’être un théologien et un spécialiste de l’Orthodoxie de renommée internationale lorsqu’il a rejoint l’ICAOTD. Il possédait une grande expérience de l’œcuménisme, servant également au dialogue avec l’Église catholique romaine, et comprenant bien l’anglicanisme.

En 2015, la Commission a publié «À l’image et à la ressemblance de Dieu: une anthropologie pleine d’espoir». Cette déclaration commune a été bien accueillie et apporte profondeur et beauté à une anthropologie théologique commune qui enrichit les deux parties en dialogue. Une grande part de ce succès est due à la sagesse des conseils du Métropolite Kallistos à la rédaction des textes.

Les membres de la Commission souhaitent exprimer leur gratitude à Dieu pour la vie et le ministère de Son Éminence Kallistos, et adresser leurs condoléances à Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople.

Le Métropolite Athénagoras de Belgique

Co-Président Orthodoxe

L’Archevêque Richard Clarke

Co-Président Anglican