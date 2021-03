Message de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux pour le Dimanche de l’orthodoxie

Les membres de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux adressent ce message à l’occasion du Dimanche de l’orthodoxie, qui depuis 1983 est célébré à Bruxelles en commun par les représentants des diverses présences orthodoxes en Belgique, et quelques années de même à Rotterdam pour les orthodoxes des Pays-Bas. Depuis 2014 il y a aussi des concélébrations inter-orthodoxes au Grand-Duché du Luxembourg. Du fait qu’on ne pourra pas célébrer ensemble cette année, les hiérarques-membres de la CEOB veulent exprimer leur unité par ce message.

Le Dimanche de l’orthodoxie, nom donné au premier dimanche de Carême, célèbre le Triomphe de l’orthodoxie et sa victoire sur l’iconoclasme, par le rétablissement de la vénération des icônes au sein de l’Église, une fête instituée en 843. La vénération des icônes fut interdite en 730 par l’empereur Léon III qui ordonna, en outre, leur destruction. Des années plus tard, le culte des icônes fut rétabli par l’empereur Théophile à la suite d’une vision de la Mère de Dieu.

Pour les chrétiens orthodoxes, l’interdiction et le refus de vénérer les icônes du Christ, de la Vierge et des saints, constituent une hérésie : c’est l’iconoclasme. Refuser l’icône, c’est pour la théologie orthodoxe, refuser l’incarnation de Dieu fait homme.

Le Dimanche de l’orthodoxie, c’est le jour de la victoire et du triomphe de l’Église. C’est un jour de résurrection. La joie du relèvement s’exprime par les hymnes, par la concélébration festive de la divine liturgie, par la procession avec les icônes. Ce Jour de l’orthodoxie revêt en outre un caractère mystique intense car c’est également un jour de réflexion et d’introspection, où nous nous interrogeons sur la manière dont nous faisons rayonner sa lumière dans le monde d’aujourd’hui. Notre sainte Église nous invite à devenir ses fidèles et véritables enfants, confiante qu’ainsi le Seigneur nous estimera dignes de devenir participants de Son Royaume éternel. Cette fête est également pour nous l’occasion de nous demander : qu’est-ce que l’Église orthodoxe ; que signifie-t-elle dans notre vie ? Il est difficile de dire ce qu’est réellement l’orthodoxie, car l’orthodoxie est plus une expérience qu’un raisonnement. Il est possible de décrire quelques caractéristiques de l’orthodoxie, mais pas sa nature. L’orthodoxie est avant tout l’Église qui est appelée à jouer aujourd’hui son rôle dans un monde, hélas, de plus en plus déchristianisé. L’orthodoxie est dynamique, et non statique ni formelle. Elle est vivante comme le Christ qui « est le même hier, aujourd’hui, et éternellement » (He 13,8). La fête de l’orthodoxie nous rappelle à notre devoir de transmettre notre foi. Comment cela se pourrait-il si nous ne prenons pas nous-mêmes la parole de Dieu personnellement au sérieux et ne la transmettons pas ? Avec ces pensées nous unissons nos ferventes prières au Seigneur pour que l’unité visible de l’Église orthodoxe, éprouvée aujourd’hui, soit bientôt rétablie !

C’est une période difficile que nous traversons encore tant dans la vie de l’expression de notre culte que dans la vie de tous les jours, à cause de la pandémie de la COVID-19. Les médecins et tout le corps soignant, hommes et femmes courageux et dévoués qui se dépassent chaque jour dans le combat contre la maladie, sont toujours dans nos pensées et nos prières. Nous leur devons notre reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu car nous pouvons enfin entrevoir une lueur d’espoir que bientôt ce fléau sera du passé. Nous espérons et nous prions que les diverses mesures prises par les gouvernements ainsi que les vaccins proposés à la population contribueront à surpasser rapidement cette crise. Encore un peu de patience ! En attendant, nous devons continuer de nous protéger et protéger les autres en observant de manière consciente et responsable les mesures sanitaires en vigueur. Nous prions pour que Dieu vous donne encore du courage pour traverser cette période. Nous unissons nos prières pour vous souhaiter un bon temps béni de repentir et de purification en ce temps de Grand Carême !

Nous vous invitons déjà à la grande concélébration inter-orthodoxe pour le Dimanche de l’orthodoxie en 2022, en la cathédrale des Saints-Archanges à Bruxelles, et les dimanches qui suivent au Grand-Duché du Luxembourg et à Rotterdam.

Le 11 mars 2021

Les hiérarques-membres de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux

