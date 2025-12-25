Message de Noël 2025 des patriarches et des responsables des Églises de Jérusalem

C’est pourquoi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins [grec : martyrōn], rejetons nous aussi tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le pionnier et le perfecteur de notre foi… (Hébreux 12, 1-2a)

En ces temps persistants d’épreuves et de conflits dans notre région, nous, patriarches et responsables des Églises de Jérusalem, demeurons résolus à proclamer et à affirmer, tant à nos communautés qu’aux fidèles du monde entier, le message d’espérance révélé dans l’Incarnation du Christ et la sainte Nativité à Bethléem il y a plus de deux millénaires.

Car en des temps pareillement difficiles, un ange du Seigneur apparut soudainement aux bergers de cette région, les exhortant à rejeter leurs craintes. « Car voici », dit l’ange, « je vous annonce une bonne nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2, 10).

C’est en s’agenouillant devant la crèche dans cette grotte sacrée que les bergers furent les premiers témoins du don gracieux d’amour de Dieu. Ils contemplèrent « Emmanuel », « Dieu-avec-nous » (Matthieu 1, 23 ; Isaïe 7, 14) — un divin Sauveur qui « s’est dépouillé lui-même, prenant la forme d’un serviteur, naissant à la ressemblance des hommes » (Philippiens 2, 7).

Dans sa grande compassion pour nous, le Tout-Puissant a daigné revêtir notre chair et notre sang : vivre parmi nous et ressentir notre douleur ; prêcher ensuite un message de repentance et de rédemption de Dieu pour tous les peuples ; et servir les opprimés et les affligés avant d’offrir finalement sa vie pour nous, afin que nous puissions être ressuscités avec lui à une vie nouvelle par la foi dans l’acte d’amour gracieux de Dieu (Romains 6, 4 ; Éphésiens 2, 6).

Alors que cette année nous nous réjouissons qu’un cessez-le-feu ait permis à beaucoup de nos communautés de célébrer plus publiquement les joies de Noël, nous prêtons néanmoins attention à l’avertissement du prophète Jérémie contre ceux qui disent : « « Paix, paix », alors qu’il n’y a pas de paix » (Jérémie 6, 14). Car nous sommes pleinement conscients que, malgré une cessation déclarée des hostilités, des centaines de personnes ont continué à être tuées ou à subir de graves blessures. Bien d’autres encore ont subi des agressions violentes contre leurs personnes, leurs biens et leurs libertés — non seulement en Terre sainte, mais aussi dans les pays voisins.

Nous, patriarches et responsables des Églises de Jérusalem, suivant l’exemple de notre Seigneur dans son Incarnation, continuons à nous tenir en solidarité avec tous ceux qui souffrent et sont abattus, et nous appelons les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à travers le monde à persévérer dans la prière et à plaider pour une paix vraie et juste dans la patrie de la naissance de notre Seigneur — et, en vérité, sur toute la terre.

Pour ceux qui affrontent ces afflictions, nous rappelons l’Épître aux Hébreux, qui évoque combien de fidèles au cours des siècles sont demeurés fermes dans la foi à travers d’extrêmes épreuves (Hébreux 11), ainsi que la manière dont le Christ lui-même sert de source à notre dévotion envers Dieu (Hébreux 12, 1-2a, ci-dessus). Nous vous encourageons donc à vous tourner vers Lui pour votre force spirituelle, tandis que le Corps du Christ dans son ensemble cherche à soulager votre souffrance et à vous fortifier dans votre résolution de persévérer dans l’œuvre du Seigneur.

C’est avec tous ces sentiments que nous adressons nos vœux de Noël à nos congrégations et aux chrétiens du monde entier, vous souhaitant, à vous et à vos proches, la joie et la paix qui viennent de la rencontre avec l’amour sans bornes de Dieu manifesté plus pleinement dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem.

— Les patriarches et responsables des Églises de Jérusalem

