De la part de Jean X

patriarche d’Antioche et de tout l’Orient

A

Ses frères les pasteurs de la sainte Église d’Antioche

et ses enfants spirituels de ce siège apostolique

‘Quand Il a vu celui qui est à Son image et à Sa ressemblance (l’homme) abattu du fait de la transgression, Il est descendu des cieux et habité dans le sein de la Vierge’

Par cette phrase merveilleuse, saint Jean Damascène, fils de notre Église antiochienne, a résumé l’évènement de la glorieuse Nativité et de sa symbolique. Quand le Dieu Créateur de tout a vu Adam, le premier homme, s’éloigner de Dieu par la transgression, et perdre de ce fait les bienfaits du Paradis et ses grâces, Il lui a envoyé Son Fils Unique. Il l’a envoyé à tous les hommes et à toute la pâte qu’Il a pétrie à Son image et à Sa ressemblance, pour leur rendre leur beauté initiale.

Le Seigneur a par Sa Nativité ouvert une brèche dans les cieux et les cieux des cieux, pour le salut de l’homme. Il a aussi ouvert une brèche dans le voile du temps pour entrer le nôtre et le sanctifier. Il a ouvert une brèche, et continue de le faire, dans le cœur et l’esprit humains, en toute discrétion, sérénité et discernement. Jésus est venu vers nous dans une grotte pour éclairer les cavernes de nos âmes par la flamme de Son amour. Il est venu essuyer les larmes de nos yeux par Sa douce présence. Il est venu chercher la chaleur d’une grotte et s’étendre dans une crèche pour nous dire que la paix de Dieu est plus forte que tout. Et il continue à ce jour d’habiter les grottes de notre âme pour y mettre un peu de Sa lumière.

L’appel, adressé aujourd’hui à toute âme, est qu’elle n’éteigne pas la présence de Dieu en elle, et qu’elle la fortifie par les bonnes actions. Notre appel aujourd’hui est de nous rendre compte de la présence de cet Enfant divin au milieu de nous, dans notre cœur et toutes les occurrences de notre vie. Notre appel est de Le voir au centre de toutes nos épreuves et adversités, nos joies et nos peines. Notre appel est de nous rappeler Sa présence quand nous sommes heureux et quand nous sommes tristes. C’est pour nous que Jésus a ouvert les cieux, et qu’Il est descendu du sommet de Sa gloire aux noirceurs de la grotte, et nous a élevé de la grotte, par Sa Croix et la gloire de Sa Résurrection, à une gloire éternelle.

Nous Le contemplons aujourd’hui, frappant à la porte de Son cœur par la prière et nous prosternant devant Lui, en disant : Donne-nous Seigneur la lumière de Ta paix. Que la lumière de Ta miséricorde comble le cœur des hommes et que Ta paix emplisse la terre. C’est dans Ta lumière que nous trouvons la force, nous autres les chrétiens antiochiens. Ton Évangile, enraciné dans nos cœurs, nous fait enraciner nos pieds dans notre terre et nos maisons. Et dans l’ardeur de nos ancêtres qui T’ont revêtu en chrétiens baptisés en Ton Nom, que nous revêtons nous aussi le bouclier de la foi, et que nous avons conscience que Ta croix nous protège au milieu des tribulations et nous fait rester dans cet Orient. Nous avons confiance et croyons que, comme Tu as déplacé la pierre du tombeau, Tu déplaces et déplaceras la lourdeur des pierres sur nos cœurs. Par Ta lumière nous voyons la lumière et par Ta force nous sommes, pasteurs et fidèles, malgré tout, un même cœur et un même esprit, et nous portons nos fardeaux réciproques afin que se réalise Ton Évangile en nous. Nous tendons ce même cœur et notre main ouverte envers tous nos frères de toutes religions et provenances en tout ce qui a trait au bien commun et à la tranquillité d’esprit et la paix de nos patries et de leurs populations.

Il est grand temps que la nuit de cet Orient écloses les religions célestes. Le message de notre Orient est un message de paix et d’ouverture au monde entier. Les anathèmes, la violence, les expulsions de populations et la terreur ne font partie ni de son passé ni de son présent. Nous prions pour que l’obscurité des guerres soit illuminée par la lumière de la grotte. Et que tous soient convaincus que notre région n’est pas un marché pour écouler les armes, et que le sort de ses hommes n’est point de mourir sur les rivages des mers.

Nous prions aujourd’hui pour la paix en Syrie, le maintien de la stabilité du Liban, la sauvegarde de la Palestine et le bien-être de l’Irak et de tous pays et peuples de cet Orient. Nous prions pour Jérusalem, meurtrie dans ses lieux saints, afin qu’elle reste à jamais la ville de la prière. Nous prions pour la paix du monde entier et pour que le Seigneur bénisse le nouvel an. Nous prions pour les kidnappés, en particulier pour les deux évêques d’Alep, Paul Yazigi et Youhanna Ibrahim. Nous prions aussi pour toute personne déplacée, kidnappée ou éprouvée. Notre prière durant la glorieuse nuit de Noël sera pour tous ceux qui nous précédé dans l’espérance de la Résurrection et de la vie éternelle, afin que le petit Enfant les presse sur Son Cœur divin et les réchauffe, ainsi que les leurs, de Sa divine Miséricorde.

Notre souvenir de l’Orient qui vit des jours douloureux, ne nous empêche, loin de là, d’oublier la présence chrétienne antiochienne dans tous les pays du monde. Nous prions l’Enfant de la grotte, lui demandant d’accorder Ses grâces au monde entier et aux fidèles du saint Siège d’Antioche qui vivent dans ses divers diocèses, ici et dans les pays d’émigration.

Nous adressons, du cœur de l’Église d’Antioche aux cœurs de tous, les meilleures salutations dans la paix du Christ, né à Bethléem. Cette Nativité est un témoignage probant que le christianisme est né au cœur de cet Orient et qu’il y a fraternisé avec l’autre. Témoignage aussi que l’Antioche chrétienne tend sa main à tous et embrasse tous ses enfants dont elle est fière, où qu’ils soient, aux confins du monde, et qui porte au monde, par eux et à travers leur présence, l’Évangile du Christ et Son message.

Émis par le siège patriarcal de Damas en date de décembre 2017.