Message de Noël de Mgr Jean de Doubna

« Dans le secret de la grotte Tu es né, mais le ciel T’annonça à tout l’univers en employant comme signe l’étoile, Sauveur ; et il T’amena les Mages qui devant toi se prosternèrent avec foi. Gloire à ta condescendance, Seigneur, seul Ami des hommes ! »

(Vêpres de la Nativité)

Noël, la Nativité du Christ, est un événement sans précédent qui a eu lieu au milieu des hommes. Jésus Fils de Dieu naît dans une grotte dans l’insouciance générale, abrité des intempéries par la terre elle-même. Aujourd’hui où la nostalgie si mystérieuse d’autre chose ouvre dans les cœurs de larges blessures, est-ce que Dieu n’apporterait pas de réponse à nos angoisses, à nos questions ? Ce Dieu qui se fait homme et qui reste pour nous tous un mystère profond et impénétrable n’est-Il pas dans nos luttes incessantes présent malgré nous ? Tout homme est un fils de Dieu à la fois chair et esprit ; c’est en cela que le mystère du Christ touche tous les hommes. Tous luttent entre la chair et l’esprit, se rebellent et résistent, se réconcilient et se soumettent et enfin blessés comme Jacob par l’ange, découvrent le but suprême de cette lutte, l’union avec le Dieu Vivant. Le Christ, du fond de la nuit de Bethléem nous invite à prendre ce chemin en suivant la trace douloureuse mais lumineuse de Ses pas.

Les textes de la liturgie orthodoxe de Noël donnent une très grande place à la grotte. Très tôt la tradition chrétienne a situé la naissance du Christ dans une grotte, lieu symbolique où s’accomplit une alchimie spirituelle, une transformation secrète cachée aux yeux de tous. Et c’est dans les limites de cette grotte que l’infini daigne se manifester aux hommes : « Dans le secret de la Grotte, Tu es né » chante la liturgique. Cette grotte est l’offrande de la terre au Dieu infini qui daigne s’incarner dans le fini. Mais, disent les mystiques, chacun de nous dans le plus secret de son cœur est une grotte. C’est là que doit se renouveler le mystère de Noël, cette alliance de l’humain et du divin, de l’infini et du fini. Noël, nous devons le vivre à ce niveau de réception et de transformation intérieure, sinon au lieu de nous permettre d’entrer dans le secret de la grotte révélatrice du mystère, cette fête restera extérieure à nous.

A vous tous, sainte fête de la Nativité de Jésus Christ, le Seigneur ami des hommes.

Paris, le 25 décembre 2021/7 janvier 2022

† Métropolite Jean de Doubna,

Archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale